Nach Tötung von Soleimani : Trump: Iranischer General plante Angriffe auf vier Botschaften

Seit Tagen wird in den Vereinigten Staaten über mutmaßliche Anschlagspläne des getöteten iranischen Generals Soleimani gestritten. In einem Fernsehinterview gab Präsident Trump mehr über die Anschlagsziele preis.

Der bei einem amerikanischen Drohnenangriff getötete iranische General Qassem Soleimani soll nach Angaben von Präsident Donald Trump Angriffe auf vier amerikanische Botschaften geplant haben. Trump sagte am Freitag im konservativen Nachrichtensender Fox News, er „glaube“, dass vier Botschaften Ziel gewesen seien. „Es sollte wahrscheinlich die Botschaft in Bagdad sein.“ In den Vereinigten Staaten wird seit Tagen über die mutmaßlichen Anschlagspläne Soleimanis gestritten.

Die Vereinigten Staaten hatten den Anführer der für Auslandseinsätze zuständigen Quds-Brigaden der iranischen Revolutionsgarden vergangene Woche bei einem Drohnenangriff im Irak getötet. Zur Begründung führte die amerikanische Regierung an, der General habe unmittelbar bevorstehende Angriffe gegen Soldaten und Diplomaten in der Region geplant.

Allerdings gibt es Zweifel an der Darstellung der Regierung, die Details zu Soleimanis mutmaßlichen Angriffsplänen nicht öffentlich machen will. Der amerikanische Außenminister Mike Pompeo sagte am Freitag, die Angriffe hätten sich gegen amerikanische Einrichtungen in der Region einschließlich der Botschaften und Militärstützpunkte gerichtet. „Wir hatten spezifische Informationen über eine unmittelbare Bedrohung, und diese Bedrohungen umfassten Angriffe auf Botschaften. Punkt.“

Die Tötung des Generals hatte die Spannungen zwischen Washington und Teheran dramatisch verschärft und international Sorgen vor einem Krieg geweckt. Die oppositionellen Demokraten kritisierten den Drohnenangriff scharf und prangerten auch eine mangelhafte Unterrichtung des Kongresses an. Das von den Demokraten kontrollierte Repräsentantenhaus stimmte deswegen am Donnerstagabend für eine Resolution, die im Konflikt mit dem Iran Trumps militärische Vollmachten beschränken soll.

Zuletzt haben sich die Spannungen wieder leicht entschärft: Nach iranischen Raketenangriffen auf auch von amerikanischen Truppen genutzten Militärstützpunkten im Irak verzichtete Trump auf eine militärische Antwort. Am Freitag verhängte die Regierung in Washington aber neue Sanktionen gegen den Iran.