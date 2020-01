Trump in Iowa : „Wir gewinnen“

Tim Foot ist spät dran. Er habe viel zu tun gehabt. Aber die Gelegenheit, seinen Präsidenten einmal live zu erleben, habe er sich dann doch nicht nehmen lassen wollen. Foot arbeitet für eine regionale Eisenbahngesellschaft und repariert Gleise. „Ein harter Job“, sagt er, „gerade im Winter.“ Gekommen sei er auch, um Trump zu danken. Denn der habe die Wirtschaft wieder auf Vordermann gebracht.

„Die Züge, die auf unseren Gleisen fahren, ziehen so viele Waggons wie schon lange nicht mehr. Das muss an der Politik des Präsidenten liegen.“ Und ja, auch seine Solidarität mit Donald Trump wolle er heute zum Ausdruck bringen, sagt Foot und zieht sich die Wollmütze tiefer in die Stirn. „Das ganze Impeachment-Ding war eine Frechheit.“

So wie Tim Foot sehen das in Des Moines am Donnerstagabend viele Menschen. In wenigen Minuten wird Trump im „Knapp Center“, einer Multifunktionsarena in der Hauptstadt des Bundesstaates Iowa, vor seine Anhänger treten. Vor der Tür verteilt ein Bob Carson Gratis-T-Shirts, auf die in weißer Schrift auf rotem Grund eine etwas umständlich formulierte Botschaft aufgedruckt worden ist: „Impeachment ist eine Kampagne, für die der amerikanische Steuerzahler bezahlen muss.“

Carson ist Arzt. Er arbeitet als Chirurg in einem Krankenhaus in der Stadt Muscatine im Südosten Iowas. „Ja, auch Leute wie ich sind auf Trumps Seite“, sagt er und lächelt. Die Shirts habe ein Bekannter auf eigene Kosten drucken lassen. Ein paar Schritte weiter bieten die kommerziellen Trump-Souvenir-Händler ebenfalls eine Amtsenthebungs-Kollektion an. Es zeigt den Präsidenten mit zwei ausgestreckten Mittelfingern.

„Willkommen in Trump-Land“, ruft Jeff Kaufmann, Vorsitzender der Republikanischen Partei in Iowa. Bei ihnen werde Adam Schiff, der Impeachment-Chefankläger der Demokraten nicht als Star gesehen, sondern „als der Idiot, der er ist“. Das Publikum grölt.

Draußen stehen noch immer hunderte, vielleicht sogar tausende Menschen Schlange. Viele werden den Auftritt des Präsidenten auf einer großen Videoleinwand auf der Straße verfolgen, denn die Halle ist längst wegen Überfüllung geschlossen. „Die ersten Trump-Anhänger waren schon gestern Abend da und haben in der Kälte kampiert“, sagt ein Imbiss-Verkäufer. Er schüttelt den Kopf.

„Wenn die Demokraten wirklich gedacht haben, dass sie mit diesem Impeachment-Zirkus auch nur einen von uns beeindrucken können, haben sie sich aber mal so richtig getäuscht“, sagt Laura Astengo, die in der Nähe in einer Reinigungsfirma arbeitet und heute mit ihrer Freundin Katy hergekommen ist. Sie beide seien „Trump-Unterstützer der ersten Stunde“, also genau seit jenem Tag, an dem „er in New York die Rolltreppe heruntergekommen ist und gesagt hat, dass er die Grenze dichtmachen wird“. Alle, die den Präsidenten jetzt noch immer nicht mögen würden, seien „Opfer von Fake-News-Propaganda“, sagt Astengo.

In der Halle hat Trump inzwischen unter großem Jubel die Bühne betreten. Es heißt, der Präsident liebe diese Termine und schaue sich noch Tage später gerne die Aufzeichnungen seiner Reden an. Der Auftritt in Iowa könnte für ihn einen ganz besonderen Platz in der privaten Videothek einnehmen, schließlich dürfte es der letzte während des gegen ihn laufenden Amtsenthebungsverfahrens gewesen sein.

Noch an diesem Freitag könnte der Prozess in Washington mit einem Freispruch enden, wenn die republikanische Senatsmehrheit der von den Demokraten geforderten Vorladung von Zeugen eine Absage erteilt. Vieles deutet darauf hin, dass es genau so kommen wird.

„Die Amerikaner, ja eigentlich alle Menschen auf der Welt“ wüssten, dass das Impeachment-Verfahren gegen ihn „ein Schwindel“ gewesen sei, sagt Trump in Des Moines. Chefankläger Schiff sei ein „kranker Mann“, der nachts „schwitzend wie ein Hund“ wach liege und sich frage, wie er denn bloß den Präsidenten drankriegen könne. Der Prozess sei für ihn eine außergewöhnlich „glückliche Zeit“ gewesen. Seit Beginn seiner Amtszeit habe es in den Umfragen niemals besser für ihn ausgesehen.

„Er ist einer von uns“

Es ist nicht ganz klar, welche Umfragen Trump genau meint. Fakt ist, dass seine allgemeinen Zustimmungswerte in der amerikanischen Bevölkerung zuletzt in der Tat etwas nach oben gingen, allerdings immer noch auf relativ bescheidenem Niveau.

Beeindruckend aber ist der Rückhalt in den eigenen Reihen. Das republikanische Lager steht nahezu geschlossen hinter der Trump. Das Amtsenthebungsverfahren scheint die Bindung zwischen Basis und Präsident noch einmal verstärkt zu haben.

Es sind vor allem zwei Aussagen, mit denen viele Anhänger an diesem Abend ihre Gefühle gegenüber Trump zusammenfassen. „Er ist einer von uns“, lautet die eine. „Zusammen werden wir gewinnen“, die andere.