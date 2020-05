Kampf gegen Corona : Trump geht von Impfstoff bis Ende des Jahres aus

Einige Firmen seien „sehr nah“ an einem Erfolg, so der amerikanische Präsident. Berichte, wonach er zu spät auf Warnungen vor Covid-19 reagiert habe, weist Trump zurück. Er drängt auf Öffnung der Schulen und fordert weitere Hilfen für die Wirtschaft.

Die Vereinigten Staaten werden nach Einschätzung des amerikanischen Präsidenten Donald Trump voraussichtlich bis Jahresende über einen Impfstoff gegen das neuartige Coronavirus verfügen. „Wir sind zuversichtlich, dass wir am Ende des Jahres, bis Ende des Jahres einen Impfstoff haben“, sagte Trump am Sonntag (Ortszeit) in einem Interview mit dem amerikanischen Fernsehsender Fox News. Trump räumte zugleich ein, dass Experten seine Einschätzung in Zweifel ziehen könnten. „Die Ärzte werden sagen: ,Das sollten sie nicht sagen‘“, vermutete der Präsident. Er spreche aber aus, was er denke. Seiner Einschätzung nach seien einige Firmen „sehr nah“ an einem Erfolg.

Wenn nicht die Vereinigten Staaten als erstes Land einen Impfstoff entwickelten, sondern ein anderes Land, sei ihm das auch recht, sagte Trump. Dann werde er vor diesem Land seinen „Hut ziehen“. „Es ist mir egal, ich möchte nur einen Impfstoff bekommen, der funktioniert“, fügte der Präsident hinzu. Auf die Risiken der Tests eines potentiellen Impfstoffs an Menschen angesprochen, sagte Trump, es gebe dafür Freiwillige. Diese wüssten, „worauf sie sich einlassen“.

Der prominente Regierungsberater und Immunologe Anthony Fauci hatte sich am Donnerstag im Sender CNN vorsichtiger geäußert. Er rechne im Idealfall im Januar mit einem Impfstoff, sagte Fauci. „Ich kann das aber nicht garantieren.“ Es gebe zahlreiche Unsicherheitsfaktoren, die einen Impfstoff verzögern könnten. Trumps Regierung hat eine „Operation Warp-Geschwindigkeit“ für die beschleunigte Entwicklung eines Impfstoffes ins Leben gerufen.

An einem Impfstoff gegen das neuartige Coronavirus wird derzeit in aller Welt unter Hochdruck geforscht. Nur mit einigen wenigen Präparaten laufen bereits klinische Tests. Die EU-Kommission organisiert am Montag eine internationale Geberkonferenz für die Entwicklung eines Impfstoffs und andere Mittel gegen die Corona-Pandemie. Die Weltgesundheitsorganistaion (WHO) und große Pharmafirmen gehen davon aus, dass die Entwicklung eines Corona-Impfstoffs bis zur Marktreife mindestens zwölf bis 18 Monate dauert. Ein Impfstoff gilt als einziges sicheres Mittel, um die wegen der Pandemie in aller Welt verfügten Einschränkungen des öffentlichen Lebens dauerhaft und vollständig aufheben zu können.

Trumps Krisenmanagement in der Kritik

Die Vereinigten Staaten sind das am schwersten von der Corona-Pandemie betroffene Land weltweit. Bis Sonntagabend (Ortszeit) wurden hier bereits mehr als 1,15 Millionen Infektionen sowie 67.674 Todesfälle registriert. Nach Angaben der Johns-Hopkins-Universität blieb die tägliche Todesopferzahl mit 1450 Fällen im Vergleich zum Vortag stabil.

Ein halbes Jahr vor der Präsidentschaftswahl steht Trump wegen seines Krisenmanagements in der Kritik. Er hatte die Gefahr durch das Virus zunächst kleingeredet und wiederholt Vorwürfe zurückgewiesen, er habe zu spät auf die Bedrohung reagiert. Zudem macht der amerikanische Präsident immer wieder mit umstrittenen Äußerungen über das neuartige Coronavirus von sich reden. So hatte der amerikanische Präsident Ende April bei einer Pressekonferenz gesagt, Covid-19-Patienten könnten womöglich mit Lichtbestrahlung oder der Injektion von Desinfektionsmitteln behandelt werden. Später beteuerte er, diese Äußerungen seien „sarkastisch“ gemeint gewesen. In dem Fox-News-Interview verteidigte Trump seinen Umgang mit der Pandemie. „Ich denke, dass wir Millionen Leben gerettet haben“, sagte er.

Auch wies er Berichte zurück, wonach amerikanische Geheimdienste ihn bereits frühzeitig vor den Gefahren durch das neuartige Coronavirus gewarnt haben. Die Geheimdienste hätten ihm bestätigt, dass sie das Thema erst im späten Verlauf des Januars erwähnt hätten, schrieb Trump am Sonntagabend auf Twitter. Selbst dann hätten sie das Thema nur in einer „sehr unbedrohlichen Art“ zur Sprache gebracht. Das sei kurz vor dem von ihm erlassenen Einreisestopp für Ausländer aus China Ende Januar gewesen, der „zehntausende Menschenleben“ gerettet habe. Die „Fake-News“-Medien lägen „wie immer“ falsch, schrieb der Präsident.