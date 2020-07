Trumps Spektakel um Demenztest : Melanias Mann kennt dieses Tier

Neulich hat Donald Trump dem Sender Fox ein Interview gegeben. Solche Gespräche verlaufen normalerweise wie der Einlauf der New York Yankees durch eine Traube klatschender Fans. Bei dem Sender arbeiten Leute wie Sean Hannity, die im Fernsehen reden, als stünden sie auf einer Bühne der Trump-Kampagne. „Die eine Sache, die Ihre Präsidentschaft definiert hat wie nichts anderes: Sie haben Versprechen gemacht, und Sie haben Versprechen gehalten“, rief Hannity einmal, als er im November 2018 in Missouri tatsächlich auf einer Bühne der Trump-Kampagne stand. Ob er als Aktivist auf der Bühne oder als Journalist im Fernsehen für Trump Wahlkampf macht, ist für Hannity auch kein Unterschied mehr.

Justus Bender Redakteur in der Politik der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. F.A.Z.



Diesmal aber war Trump bei Fox News an den Falschen geraten oder an den Richtigen, wie man es nimmt, an Chris Wallace nämlich. Von ihm wird gesagt, er sei der letzte Journalist unter den vielen ehrenamtlichen Regierungssprechern des Senders. Schon sein Vater Mike Wallace war eine Legende des amerikanischen Fernsehens, ein Großmeister der Konfrontation, der Ajatollah Chomeini und Wladimir Putin verhörte. Sein Sohn hat die Gene.