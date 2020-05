Trump und Twitter : „Als besäße man eine Zeitung – nur ohne die Verluste“

Aktualisiert am

Welches Potential in den sozialen Medien steckt, begriff Donald Trump schon im Herbst 2012. „Ich liebe Twitter“, schrieb er über den Kurznachrichtendienst. „Es ist, wie eine Zeitung zu besitzen – nur ohne die Verluste.“ Trump hatte auch seinerzeit schon erwogen, zur Präsidentenwahl anzutreten. Dass er es nicht tat, begründete er damit, letztlich doch ein leidenschaftlicher Unternehmer zu sein. Das klang jedenfalls besser, als einzugestehen, dass es für die Republikaner gegen Barack Obama schwer werden würde. Nach dessen Wiederwahl ließ Trump regelrechte Tiraden auf Twitter los: Die Wahl sei ein Hohn. Obama habe bei den absoluten Wählerstimmen verloren.

Und: Das „Electoral College“, das Wahlleutegremium also, sei „ein Desaster für die Demokratie“. Man müsse nach Washington marschieren. Trump, dessen Twitter-Konto 2009 eingerichtet wurde, lernte mit jener Präsidentenwahl den Kurznachrichtendienst zu nutzen: Er konnte Falschheiten verbreiten, Stimmung machen, gegen Leute hetzen, spalten, sich widersprechen – alles funktionierte. Obama lag, anders als Trump vier Jahre später, natürlich bei den absoluten Stimmen vorn. Egal. Von Jahr zu Jahr folgten Trump mehr Amerikaner auf Twitter: Inzwischen sind es über 80 Millionen Nutzer, wenngleich es immer wieder Berichte darüber gibt, dass hinter einem großen Teil seiner „Follower“ inaktive Konten oder „Bots“, also Computerprogramme, steckten.

Politische Kommunikation revolutioniert

Jener Tweet aus dem November 2012 zeigte auch schon an, dass Trump diese Form der Direktkommunikation mit seinen Anhängern als Kampf gegen die Mainstream-Medien versteht: „wie eine Zeitung – nur ohne die Verluste“. Gemeint waren freilich vor allem die „New York Times“ und die „Washington Post“, die seinerzeit noch in der Krise des Printjournalismus steckten. Die Zeit der linksliberalen „Gatekeeper“, die wie Türwächter die öffentliche Meinung bestimmten, gehe zu Ende, sollte das heißen. Tatsächlich wäre Trumps Wahl vier Jahre später ohne Twitter wohl nicht möglich gewesen. Auch im Weißen Haus setzte er seine Revolution der politischen Kommunikation fort: Er ist sein eigener Sprecher. Und er kommuniziert bekanntlich nicht in politischen Sprachregelungen, sondern mit „alternativen Fakten“.

Am Dienstag musste Trump allerdings feststellen, dass zur Gegenrevolution geblasen wird. „Twitter mischt sich nun in die Präsidentenwahl 2020 ein“, schrieb er ebenda. Man behaupte, seine Äußerung zur Briefwahl, welche zu massiver Korruption und Betrug führe, sei „inkorrekt“.

Grundlage für die Behauptung seien „Fake News CNN“ und „Amazon Washington Post“. Sodann: „Twitter will die Meinungsfreiheit vollständig unterdrücken und ich, als Präsident, werde das nicht erlauben.“ Tatsächlich hatte das Unternehmen Tweets des Präsidenten mit einem Link versehen, der auf eine Faktencheck-Internetseite führt: Trump stelle „unbelegte Behauptungen“ über das Betrugspotential bei einer Briefwahl auf, heißt es da.

CNN korrigiert Trump

Als Quellen für die Korrektur wird tatsächlich auf CNN verwiesen, den Nachrichtensender, den Trump bei jeder sich bietenden Gelegenheit beschimpft. Zudem auf die „Washington Post“, die vor Jahren in der Krise von Amazon-Gründer Jeff Bezos gerettet worden war. Freilich erwähnte Trump nicht, dass auch auf die kleine Parlamentszeitung „The Hill“ verlinkt wird, die gemeinhin nicht von Trump zu den Fake-News-Medien gezählt wird, zumal sie in der Ukraine-Affäre Rudy Guilianis Verschwörungstheorien eine Plattform bot.