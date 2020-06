Bürgermeisterin trotzt Trump : „Gehen Sie zurück in Ihren Bunker“

Donald Trump kleidete seine Drohung in ein vermeintliches Lob: Die gescheiterte Präsidentschaftsbewerberin Elizabeth Warren habe einen Antrag eingebracht, Militärstützpunkte umzubenennen, in denen amerikanische Soldaten, die zwei Weltkriege gewonnen hätten, ausgebildet worden seien. „Hoffentlich fallen unsere großartigen republikanischen Senatoren darauf nicht herein.“ Vordergründig geht es um die Frage, ob die Streitkräfte ihren erinnerungspolitischen Umgang mit Soldaten der Konföderation im Lichte der Proteste gegen Rassismus ändern müssen. Eigentlich geht es aber darum, den Präsidenten in die Schranken zu weisen.

Majid Sattar Politischer Korrespondent für Nordamerika mit Sitz in Washington. F.A.Z.



Trump hatte vor der Warnung an die Republikaner schon klargestellt, für ihn komme eine Umbenennung nicht in Frage. Er weist zurück, dass es einen systemischen Rassismus im Land gibt. Eine Umbenennung wenige Monate vor der Präsidentenwahl wäre ein Zugeständnis an die Demokraten. Für einige moderate Republikaner wäre der Schritt indes eine versöhnliche Geste in aufgewühlten Zeiten – und ein Zeichen, dass Trump die Streitkräfte nicht für seine Zwecke missbrauchen könne.

Ausschussmehrheit für Umbenennungen von Kasernen

Und so stimmte der Verteidigungsausschuss des Senats tatsächlich dafür, dass das Pentagon in den kommenden drei Jahren Namen, Statuen und sonstige Symbole der Südstaaten beseitigen solle. Der Antrag Warrens ist nur ein Absatz in einem Haushaltsgesetz für den Verteidigungsetat, und ein Votum des Plenums steht noch aus. Dass sich aber einige republikanische Senatoren dem Anliegen nicht verweigerten, kann man als kleinen Aufstand bezeichnen. So sagte etwa Roy Blunt, ein Republikaner aus Missouri, er habe überhaupt keine Probleme mit einer Umbenennung, schließlich habe es seit dem Bürgerkrieg zahlreiche herausragende Soldaten gegeben, die als Namensgeber taugten. Die Äußerung ist bemerkenswert, weil Missouri Trump-Land ist – und Blunt ein enger Vertrauter von Mehrheitsführer Mitch McConnell.

Mehr zum Thema 1/

Bemerkenswert war zudem, dass auch Verteidigungsminister Mark Esper darauf verwies, dass es viele Soldaten gebe, die eine Umbenennung für angemessen hielten. Esper war zuletzt auf Konfrontationskurs mit Trump gegangen. Anlass war die Drohung des Oberbefehlshabers, Soldaten im aktiven Dienst in die Bundesstaaten zu entsenden, sollten die Gouverneure die Unruhen nicht in den Griff kriegen. Nachdem Esper in den eigenen Reihen wegen der Bemerkung unter Druck geraten war, es gelte, die Schlachtfelder zu dominieren, stellte er später klar, er lehne eine Aktivierung des „Insurrection Act“ ab. Trump soll erwogen haben, Esper zu feuern.

Auch Mark Milley, der Vorsitzende der Vereinigten Stabschefs, rückte inzwischen von Trump ab. Er war dafür kritisiert worden, bei einem umstrittenen Auftritt des Präsidenten vor der St.-John-Kirche am Weißen Haus in Tarnuniform aufgetreten zu sein, kurz nachdem Polizei und Nationalgarde überwiegend friedliche Demonstranten mit Tränengas und Gummigeschossen vertrieben hatten. Nun entschuldigte er sich dafür: „Ich hätte nicht dort sein sollen“, sagte er. Sein Erscheinen habe den Eindruck einer Einmischung der Streitkräfte in die Innenpolitik vermittelt.

Belastetes Verhältnis zur Armee

Trump hat inzwischen erkannt, dass sein belastetes Verhältnis zum Militär ein Problem darstellt, schließlich zählen Soldaten zu seiner Wählerbasis. Seine Ankündigung, Mitarbeiter des Internationalen Strafgerichtshofs in Den Haag mit Sanktionen zu bestrafen, wird denn auch als Versuch gewertet, sich wieder als Anwalt der Soldaten zu präsentieren. Außenminister Mike Pompeo begründete den Schritt damit, man könne und wolle nicht dabei zusehen, „wie unsere Leute von einem korrupten Gericht bedroht werden“.

In der Sache setzt Trump – zumindest rhetorisch – weiter auf Eskalation. Nachdem Demonstranten in Seattle eine „autonome Zone“ ausgerufen hatten, giftete der Präsident, man dürfe die Straßen nicht Terroristen überlassen, und drohte den örtlichen Behörden: Wenn sie nichts täten, werde er etwas tun. Bürgermeisterin Jenny Durkan äußerte daraufhin: „Gehen Sie zurück in Ihren Bunker.“ Trump war zu Beginn der Ausschreitungen in Washington vom Secret Service in einen Schutzbunker unter dem Weißen Haus geführt worden.