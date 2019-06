Nordkorea : Trump bietet Kim spontanes Treffen in Korea an

Trump bietet Kim spontanes Treffen in Korea an

Mit einer digitalen Kurznachricht sorgt der amerikanische Präsident Donald Trump wieder für eine Überraschung. Er will sich am Wochenende mit dem koreanischen Machthaber Kim Jong-un an der innerkoreanischen Grenze treffen, um Hallo zu sagen.

Der amerikanische Präsident Donald Trump hat dem nordkoreanischen Diktator Kim Jong-un angeboten, sich am Wochenende zu einem kurzen Austausch an der innerkoreanischen Grenze zu treffen. Vom japanischen Osaka aus lud Trump Kim über den Kurznachrichtendienst Twitter ein, sich in der entmilitarisierten Zone zu sehen. „Wenn der Vorsitzende Kim dies sieht, ich würde ihn an der Grenze treffen, um sich einfach die Hand zu schütteln und Hallo zu sagen“, schrieb Trump.

Trump wird am Samstagabend von Japan nach Südkorea zu einem Gipfeltreffen mit dem südkoreanischen Präsidenten Moon Jae-in fliegen. Dabei geht es unter anderem um Wege, den festgefahrenen Dialog mit Nordkorea wieder in Gang zu setzen. Erwartet worden war, dass Trump dabei den Grenzübergang Panmunjom in der entmilitarisierten Zone zwischen Nord- und Südkorea besuchen werde. Bei seinem ersten Besuch in Südkorea im November 2017 hatte Trump einen Besuch des Grenzorts Panmunjom absagen müssen, weil schlechtes Wetter den Hubschrauberflug dahin verhinderte. In der entmilitarisierten Zone hatten zuletzt im April 2018 Südkoreas Präsident Moon und Kim getroffen.

„Es ist eine gute Sache, miteinander auszukommen“

„Ich habe nur mal einen Fühler ausgestreckt“, sagte Trump kurz nach seinem Tweet vor Journalisten. Er wisse gar nicht ob Kim derzeit überhaupt in Nordkorea sei. „Wenn er da ist, werden wir uns für zwei Minuten sehen“, betonte Trump. „Das ist alles, was wir tun können.“ Der Präsident verteidigte sein „gutes Verhältnis“ zu dem Machthaber Nordkoreas, dem Brutalität gegen sein Volk vorgeworfen wird. „Es ist eine gute Sache, miteinander auszukommen.“ Es hätte mit Sicherheit Krieg gegeben, wenn nicht er als Präsident die Initiative ergriffen und Gespräche in Gang gebracht hätte, sagte Trump.

Trump brachte am Samstag seine Bewunderung für die Grenzanlagen an der innerkoreanischen Grenze zum Ausdruck. „Wenn wir über eine Mauer sprechen, wenn wir über eine Grenze sprechen: Das nennt man eine Grenze“, sagte Trump mit Blick auf die 248 Kilometer lange Demarkationslinie zwischen den beiden koreanischen Staaten, die mit Stacheldraht und technischen Überwachungsanlagen extrem strikt gesichert ist. „Niemand geht über diese Grenze. Das nennt man eine echte Grenze.“ Trump nahm offenbar Bezug auf die zahlreichen Grenzübertritte an der amerikanischen Südgrenze zu Mexiko, die er gerne durch eine Mauer sichern möchte.

Vor dem Abflug nach Südkorea trifft Trump am Rande des Gipfeltreffens der G-20-Grupp großer Industriestaaten und Schwellenländer in Osaka noch mit dem chinesischen Staats- und Parteichef Xi Jinping zusammen. Vor dem Gespräch wurde spekuliert, dass die beiden einen temporären Burgfrieden im Handelsstreit erreichen könnten.

Trump hat Kim bislang zweimal gesehen, in Singapur im Juni 2018 und im vietnamesischen Hanoi im Februar dieses Jahres, um den Nordkoreaner zu einer nuklearen Abrüstung zu bewegen. Das Gipfeltreffen in Hanoi scheiterte, weil Amerika und Nordkorea sich nicht über die Bedingungen der Denuklearisierung einigen konnten. Trump hatte in den Wochen danach signalisiert, er für ein drittes Treffen mit dem nordkoreanischen Machthaber sei.

Vor dem Abflug nach Japan hatte Trump in Washington auf eine Reporterfrage zu einem möglichen Treffen mit Kim erklärt, er werde sich mit vielen Menschen treffen, aber nicht mit ihm. „Aber ich könnte zu ihm vielleicht in einer anderen Form sprechen“, hatte Trump gesagt.