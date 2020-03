Späte Kehrtwende : Inzwischen spricht Trump von 200.000 Toten

Späte Erkenntnis: Trump und Immunologe Fauci am Sonntag bei einer Pressekonferenz im Rosengarten. Bild: PETE MAROVICH/The New York Times

In seinem Kampf gegen das Coronavirus sieht Donald Trump sich auch dann bestärkt, wenn er sich gerade wieder einmal selbst besiegt hat. An Ostern sei womöglich mit der höchsten Zahl an Todesfällen zu rechnen, sagte der Präsident. „Nichts wäre schlechter als eine Siegesfeier, bevor der Sieg errungen ist.“ Je erfolgreicher man mit der Eindämmung sei, desto schneller sei der Albtraum beendet. Daher werde er die Richtlinien zum „Social distancing“ bis zum 30.April verlängern.

Majid Sattar Politischer Korrespondent für Nordamerika mit Sitz in Washington. F.A.Z.



Trump hatte am Sonntagabend sein Briefing zur Pandemie in den Rosengarten des Weißen Hauses verlegt. Nicht um es feierlich erscheinen zu lassen. In Washington war schlicht schönes Wetter. Und an der Pressekonferenz unter freiem Himmel konnten so mehr Journalisten teilnehmen. In den kleinen Raum, in dem sonst seine Unterrichtungen stattfinden, dürfen wegen der Ansteckungsgefahr derzeit nur 14 Pressevertreter.