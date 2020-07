Trump am Mount Rushmore : Alles auf eine Karte

Donald Trump setzt alles auf eine Karte. Während die Vereinigten Staaten in die bisher schlimmste Phase der Corona-Pandemie eintreten, facht der Präsident die Flammen des Kulturkriegs an. Am Vorabend des Unabhängigkeitstages hätte Trump am Fuße von Mount Rushmore eine Kurskorrektur versuchen können. Im Schatten seiner dort in den Fels gehauenen, großen Amtsvorgänger George Washington, Thomas Jefferson, Abraham Lincoln und Theodore Roosevelt hätte er ein Zeichen geben können, dass er die Sorgen der Bevölkerung begriffen hat, dass auch er ein Präsident aller Amerikaner sein wolle. Statt dessen warnte er vor einem „neuen Linksfaschismus“, um die Black-Lives-Matter-Bewegung zu dämonisieren.

Es sei dahingestellt, ob der Narzisst im Weißen Haus schlicht unfähig zu der Empathie ist, die in einer nationalen Gesundheitskrise beispiellosen Ausmaßes gefragt wäre, oder ob er einer kühl kalkulierten Wahlkampfstrategie folgt, wonach Ablenkung seine letzte Chance wäre, im November zu gewinnen. Die Verzweiflung im Team Trump muss jedenfalls groß sein. Im April, als Trump begonnen hatte, sich als oberster Krisenmanager zu inszenieren, hatten sich die Befürworter und Gegner seines Wirkens einmal fast die Waage gehalten. Jetzt aber bescheinigen fast 56 Prozent der Amerikaner Trump nach dem vom Portal „Real Clear Politics“ berechneten Umfragendurchschnitt eine schlechte Amtsführung, weniger als 42 Prozent halten zu ihm. Nationale Umfragen sehen den Demokraten Joe Biden, der wegen Corona nur noch einen Minimal-Wahlkampf führt, fast zehn Prozentpunkte vor Trump. In entscheidenden Bundesstaaten wird es extrem eng für Trump.

Der jüngste Umfragen-Absturz hatte sich beschleunigt, als Trump Anfang Juni die Armee mobilisierte, um die teils in Gewalt ausgearteten Proteste nach der Tötung des Afroamerikaners George Floyd durch einen weißen Polizisten einzudämmen. Trotzdem bleibt er auf diesem Weg. Am Mount Rushmore beklagte der Präsident nun eine „gnadenlose Kampagne, um unsere Geschichte auszulöschen, unsere Helden zu diffamieren, unsere Werte auszuradieren und unsere Kinder zu indoktrinieren“. Er warnte vor „wütenden Mobs“, die darauf aus seien, „unsere heiligsten Denkmäler zu schänden und in unseren Städten eine Welle von Gewaltverbrechen loszutreten“.

Natürlich verfangen solche Töne an Trumps Basis weiterhin. Aber nur mit eingefleischten Trumpianern kann er die Wahl nicht gewinnen. Vor allem braucht Trump die Stimmen von Abermillionen Amerikanern, die ihn als geringeres Übel betrachten, die vor allem einen Sieg der Demokraten verhindern wollen. Doch die von Trump in teils lächerlicher Weise heruntergespielte Corona-Pandemie trifft in ihrer jetzigen Phase nicht mehr fast ausschließlich demokratisch dominierte Großstädte. Das weiße Amerika leidet jetzt. In allen fünf Staaten, die am Freitag ihre bisher höchsten Zahlen von Neuinfizierten meldeten, hatte Trump 2016 die Wahl gewonnen.

Und es ist mehr als fragwürdig, ob Trump seine Versuche helfen, zur Ablenkung die Black-Lives-Matter-Bewegung als anarchistische, antiamerikanische, nun sogar „linksfaschistische“ Gefahr abzustempeln. Der Zeitgeist geht in eine andere Richtung. Wer erlebt hat, wie schnell das Land nach vielen früheren Fällen schockierender Polizeigewalt gegen Schwarze wieder zur Tagesordnung übergegangen ist, der kann nur staunen, was jetzt passiert. Dass der ultrakonservative Staat Mississippi plötzlich bereit ist, das Konföderierten-Symbol aus seiner Staatsflagge zu entfernen; dass mächtige Sponsoren wie Nike die Washingtoner Football-Mannschaft der Redskins („Rothäute“) nun offenbar tatsächlich zu einem Namenswechsel zwingen; dass in vielen Großstädten Millionensummen aus den Polizei- in die Sozialetats umgeschichtet werden – all das zeugt von einem Wandel, den nicht nur eines der beiden politischen Lager betreibt und trägt.

Trump sieht seine Felle davonschwimmen. In vier Monaten wird gewählt. Bang muss man sich fragen, wozu sich der Amtsinhaber in dieser Lage noch hinreißen lässt.