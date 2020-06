Wider Corona und jede Kritik : Trump polarisiert bei Massenveranstaltung

Der amerikanische Präsident trat am Samstagabend in Tusla im Bundesstaat Oklahoma vor tausenden Anhängern auf, voll war die Veranstaltungshalle aber nicht: Viele Sitze im für 20.000 Teilnehmer ausgelegten BOK Center blieben leer. Ein geplanter Auftritt Trumps vor der Arena, wo sich jene Anhänger versammeln sollten, die in der Halle keinen Platz mehr finden, wurde abgesagt. Der Platz, auf dem eine Großleinwand und eine Bühne aufgebaut waren, war so gut wie leer. Trumps Wahlkampfteam musste einräumen, dass weniger Teilnehmer erschienen als erwartet. Wahlkampfsprecher Tim Murtaugh machte „radikale Demonstranten“ und die Medien verantwortlich: Sie hätten versucht, den Anhängern des Präsidenten „Angst zu machen“.

„Wir fangen unseren Wahlkampf an“, sagte Trump und begrüßte seine Anhänger zu Beginn seiner Rede als „Krieger“. Diese hatten ihn zuvor mit „USA, USA, USA“-Rufen empfangen. Gegendemonstranten, die sich nahe der Veranstaltungshalle versammelt hatten, bezeichnete der Präsident als „Schlägertypen“. Mit Blick auf Demonstrationen nach dem Tod des Afroamerikaners George Floyd nach einem brutalen Polizeieinsatz sprach Trump wiederholt von „Anarchisten“ und „Plünderern“.

Scharfe Attacken fuhr Trump auch gegen den designierten Präsidentschaftskandidaten der Demokraten, Joe Biden, der ihn bei der Wahl am 3. November herausfordern wird. Der frühere Vizepräsident sei eine „hilflose Puppe der radikalen Linken“, der „Plünderern und Ausländern ohne gültige Papiere“ mehr Rechte geben werde als gesetzestreuen Amerikanern.

Sechs Mitglieder von Trumps Wahlkampfteam positiv getestet

Trump hatte nach den Monaten des Coronavirus-Lockdowns schnell wieder Wahlkampfveranstaltungen aufnehmen wollen, obwohl in den Vereinigten Staaten immer noch jeden Tag hunderte Menschen an Covid-19 sterben. Rund 120.000 Menschen sind dort bereits an den Folgen einer Coronavirus-Infektion gestorben – mehr als in jedem anderen Land der Welt. Der Wahlkampfauftritt Trumps in Tulsa stieß deswegen auf viel Kritik: Gesundheitsexperten befürchten beim Zusammenkommen tausender Menschen in einer Halle eine Vielzahl neuer Infektionen.

Noch kurz vor dem Aufritt wurden sechs Mitglieder von Trumps Wahlkampfteam vor Ort positiv auf das neuartige Coronavirus getestet. Sie seien Teil des Vorausteams gewesen und in Quarantäne genommen worden, teilte der Kommunikationsdirektor von Trumps Wahlkampfteam, Tim Murtaugh, am Samstag mit.

„Verlangsamung von Tests“ als Scherz?

Trump selber trug wie üblich keine Maske bei seinem Auftritt – wie auch nur die wenigsten seiner Anhänger. Teilnehmer der Kundgebung mussten sich aber bei der Registrierung damit einverstanden erklären, dass die Wahlkampf-Organisatoren nicht für eine Covid-19-Erkrankung und mögliche Folgen haftbar gemacht werden können.

Unter Applaus erklärte der amtierende Präsident während seines Auftritts in Tulsa, dass die inzwischen ausgeweiteten Tests seien ein „zweischneidiges Schwert“ seien: „Wenn man in diesem Ausmaß testet, wird man mehr Menschen finden, man wird mehr Fälle finden, also habe ich meinen Leuten gesagt: ,Verlangsamt bitte die Tests‘.“

Aus dem Weißen Haus hieß es auf dpa-Anfrage, Trump habe „offensichtlich gescherzt“. Die Vereinigten Staaten führten die Welt bei der Anzahl der Tests mit mehr als 25 Millionen an. Nach Angaben der Johns-Hopkins-Universität hat das Land mehr als 2,25 Millionen bestätigte Coronavirus-Infektionen und fast 120.000 Tote durch das Virus zu beklagen Trump verglich das Covid-19 in Tulsa wieder mit einer Grippe – auf Englisch „Flu“. Trump sagte, er kenne für das Virus verschiedene Namen, darunter „Kung Flu“. Trump sprach wie früher schon von einem „chinesischen Virus“. China hätte das Virus am Ursprung stoppen müssen.

Noch aus einem weiteren Grund wurde Trumps Auftritt in Tulsa kritisiert: Die Stadt war 1921 der Ort eines der schlimmsten Massaker an Schwarzen in der jüngeren amerikanischen Geschichte, als ein weißer Mob bis zu 300 Afroamerikaner tötete. Kritiker werfen dem Rechtspopulisten Trump vor, immer wieder rassistische Ressentiments zu schüren.

Der Präsident steht derzeit unter Druck: In Umfragen liegt er hinter Biden. Sein Umgang mit der Coronavirus-Pandemie und mit den Protesten nach Floyds Tod wurde viel kritisiert. Zuletzt kassierte Trump zudem zwei Niederlagen vor dem Obersten Gerichtshof des Landes, während sein früherer Nationaler Sicherheitsberater John Bolton in einem Enthüllungsbuch schwere Vorwürfe gegen den Präsidenten erhebt.

Vorwürfe gegen Deutschland

Trump ging auch auf seine Entscheidung ein, die Zahl der in Deutschland stationierten amerikanischen Soldaten von rund 35.000 auf 25.000 zu senken. Deutschland schulde der Nato wegen unzureichender Verteidigungsausgaben in den vergangenen 25 Jahren in Wahrheit „eine Billion Dollar“. Trump übte in dem Zusammenhang auch wiederholt Kritik an der geplanten Ostsee-Pipeline Nord-Stream 2, die Gas von Russland nach Deutschland bringen soll. „Wir sollen Deutschland vor Russland beschützen“, sagte Trump unter Applaus. „Aber Deutschland zahlt Russland Milliarden Dollar für Energie, die aus einer Pipeline kommt, einer brandneuen Pipeline.“

Trump kritisiert seit langem, dass Deutschland das selbstgesteckte Ziel der Nato für Verteidigungsausgaben nicht erfülle. Das Zwei-Prozent-Ziel der Nato sieht vor, dass sich alle Alliierten bis 2024 dem Ziel annähern, mindestens zwei Prozent ihres Bruttoinlandsprodukts für Verteidigung auszugeben. Deutschland hat die Ausgaben in den vergangenen Jahren deutlich gesteigert, lag aber 2019 dennoch erst bei einem BIP-Anteil von 1,38 Prozent.

Trump sagte am Samstagabend, Bundeskanzlerin Angela Merkel habe ihm im vergangenen Jahr zugesagt, das Zwei-Prozent-Ziel „bis 2030 oder vielleicht 2032“ zu erfüllen. Er habe geantwortet: „Nein, Angela, das funktioniert nicht.“ Solange die Vereinigten Staaten mit der Bundesregierung über Rüstungsausgaben debattierten, würden die amerikanische Truppen in Deutschland reduziert.