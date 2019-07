Mexikanische Grenze : Oberstes Gericht erlaubt Trump Mauerbau mit Pentagon-Geld

Aktualisiert am

Die amerikanische Regierung darf nach einem Gerichtsurteil Gelder aus dem Verteidigungsministerium für den Mauerbau an der mexikanischen Grenze verwenden. Donald Trump spricht von einem „Sieg für die Grenzsicherheit“.

Amerikas Oberster Gerichtshof in Washington Bild: AFP

Die Regierung von Amerikas Präsident Donald Trump darf nach einer Entscheidung des Obersten Gerichtshofs für den Bau einer Mauer an der Grenze zu Mexiko auf Geld aus dem Verteidigungsministerium zurückgreifen. Der Supreme Court hob am Freitagabend fünf zu vier Stimmen eine Entscheidung unterer Instanzen auf.

Trump nannte die Entscheidung auf Twitter einen großen Sieg für die Grenzsicherheit und die Rechtsstaatlichkeit.

Ein Bundesrichter in Kalifornien hatte im Mai eine einstweilige Verfügung erlassen, wonach Trump zunächst keine Mittel für den Mauerbau hätte verwenden dürfen, die nicht vom Kongress bewilligt wurden. Ein Berufungsgericht hielt diese Entscheidung aufrecht.

Betroffen sind zwei Abschnitte in Arizona und New Mexico, in denen der Baubeginn unmittelbar bevorstehen sollte. Weil der Kongress die Mittel für den Bau verweigerte, wollte Trump auf 2,5 Milliarden Dollar aus dem Etat des Verteidigungsministeriums zurückgreifen.