Sturmwarnung in New Hampshire : Trump verschiebt Wahlkampfauftritt

In ein oder zwei Wochen soll die Veranstaltung in New Hampshire dann stattfinden. Meteorologen warnen für Samstag vor starken Regenfällen und Winden.

Der amerikanische Präsident Donald Trump verschiebt wegen einer Sturmwarnung eine für Samstag geplante Wahlkampfveranstaltung im Bundesstaat New Hampshire. Der Auftritt werde wegen eines „großen Sturms“ um „eine oder zwei Wochen“ verschoben, sagte Trump-Sprecherin Kayleigh McEnany am Freitag. Meteorologen warnen wegen des Tropensturms Fay vor heftigen Regenfällen und starken Winden im Nordosten der Vereinigten Staaten, wo auch New Hampshire liegt.

Trump hatte für Samstag eine Rede vor Anhängern bei einer Freiluftveranstaltung in der Stadt Portsmouth geplant. Kritiker warnten vor dem Risiko von Coronavirus-Infektionen.

Der Präsident hatte im Juni in Tulsa im Bundesstaat Oklahoma nach dreieinhalbmonatiger Corona-Zwangspause seine Wahlkampfveranstaltungen wieder aufgenommen. Trump trat vor tausenden Anhängern in einer Arena auf, die wenigsten Menschen trugen Schutzmasken. In der Folge wurde in der Stadt ein deutlicher Anstieg der Infektionszahlen festgestellt.

Trump liegt weniger als vier Monate vor der Präsidentschaftswahl vom 3. November in Umfragen hinter seinem demokratischen Herausforderer Joe Biden. Er setzt auf Großveranstaltungen, um seine Anhänger zu mobilisieren.

Am Freitag besuchte Trump Florida, unter anderem um Wahlkampfspenden zu sammeln. Der Bundesstaat im Südosten der Vereinigten Staaten hat wie eine Reihe weiterer Bundesstaaten zuletzt einen dramatischen Anstieg von Coronavirus-Infektionen verzeichnet.

In den Vereinigten Staaten wurden inzwischen bereits mehr als 3,1 Millionen Infektionen und mehr als 133.000 Tote bestätigt. Das sind die mit Abstand höchsten Zahlen weltweit. Laut einer neuen Umfrage bescheinigen 67 Prozent der Bürger dem Präsidenten ein schlechtes Corona-Krisenmanagement.