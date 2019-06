Nachfolgerin von Sanders : Stephanie Grisham wird Trumps neue Sprecherin

Trumps Druck zeigt Wirkung : Mexikanische Nationalgarde fängt Flüchtlinge ab

Dramatische Szenen an Mexikos Grenze: Flüchtlinge aus Zentralamerika versuchen, den Rio Bravo zu überqueren und in die Vereinigten Staaten zu kommen, werden aber von mexikanischen Nationalgardisten abgefangen. Der Druck von Präsident Trump hat Wirkung gezeigt: Mexiko will mit fast 15.000 Polizisten und Soldaten an seiner Nordgrenze die ungeregelte Einwanderung nach Nordamerika bremsen.