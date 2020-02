State of the Union

State of the Union :

State of the Union : Trump verweigert Handschlag, Pelosi zerreißt Redetext

Was Trump in seiner Rede zur Lage der Nation sagte, scheint fast nebensächlich angesichts der Eklats am Rande. Die Stimmung zwischen Republikanern und Demokraten ist vergiftet.

Die amerikanische Oppositionsführerin Nancy Pelosi hat auf aufsehenerregende Weise ihren Unmut über die Rede von Präsident Donald Trump zur Lage der Nation kundgetan: Die Vorsitzende des Repräsentantenhauses zerriss am Dienstagabend (Ortszeit) unmittelbar nach Trumps Ansprache im Kongress eine Kopie des Redetextes.

Pelosi saß hinter Trump, als dieser seine Ansprache hielt, und hatte eine Kopie des Textes vor sich. Unmittelbar nach der Rede stand sie auf und zerriss demonstrativ ihre Kopie des Redetextes. Auf die Frage eines Reporters, warum sie das getan habe, sagte sie kurz darauf: „Weil es angesichts der Alternativen die höfliche Variante war.“

Trumps selbst hatte Pelosi vor Beginn seiner Rede einen Handschlag verweigert und damit mit einer Tradition gebrochen. Pelosi gilt als eine der wichtigsten politischen Gegnerinnen Trumps. Das von ihr geführte Repräsentantenhaus, in dessen Saal Trump jetzt seine Rede zur Lage der Nation hielt, hatte im Dezember wegen der Ukraine-Affäre ein Amtsenthebungsverfahren gegen den Präsidenten eingeleitet.

Impeachment-Verfahren vor Ende

Dieses Verfahren thematisierte Trump nicht direkt. Er sagte allerdings, die einzigen Siege, die zählten, seien Siege, die für das amerikanische Volk von Nutzen seien. Dies könnte als Anspielung auf seinen erwarteten Freispruch verstanden werden.

Der sogenannte Impeachment-Prozess im Senat wird am Mittwoch mit den Abstimmungen über die Anklagepunkte enden. Eine Amtsenthebung Trumps gilt als ausgeschlossen, weil seine Republikaner im Senat die Mehrheit stellen und fest hinter dem Präsidenten stehen. Für eine Amtsenthebung wäre zudem eine Zweidrittelmehrheit nötig, eine sehr hohe Hürde.

Pelosis Geste nach Trumps Rede machte nun erneut deutlich, wie tief die Gräben zwischen Republikanern und Demokraten sind – und wie erbittert die politische Auseinandersetzung im Wahljahr 2020 geführt wird.

Trump unterstreicht konservative Positionen

Trump orderte den Kongress in seiner Ansprache dazu auf, späte Abtreibungen per Gesetz zu verbieten. „Wir müssen alle darin übereinstimmen, dass jedes menschliche Leben ein heiliges Geschenk Gottes ist“, sagte er. In der Vergangenheit hatte Trump sich dafür ausgesprochen, die Entscheidung über einen Schwangerschaftsabbruch den Frauen zu überlassen. Während des Wahlkampfes 2016 änderte Trump seine Haltung und erklärte, er trete für den Schutz des ungeborenen Lebens ein.

Das Thema Schwangerschaftsabbruch ist in den Vereinigten Staaten hoch umstritten. Ein Grundsatzurteil des Supreme Courts von 1973, das unter dem Kürzel „Roe v. Wade“ bekannt ist, legalisiert Abtreibungen. Trump und viele seiner Republikaner treten dafür ein, dieses Urteil neu aufzurollen.

Mehr zum Thema 1/

Außerdem bekräftigte Trump das Recht der Amerikaner auf den Besitz von Schusswaffen. „Solange ich Präsident bin, werde ich immer den zweiten Zusatzartikel schützen, Waffen zu besitzen und zu tragen“, sagte er. Dieses Recht werde momentan im gesamten Land von seinen Gegnern angegriffen.

Angesichts Zehntausender Toter durch Schusswaffen in den Vereinigten Staaten und vielen Opfern unter anderem durch Schützen an Schulen ist das Thema Waffenbesitz in dem Land sehr umstritten. Viele Amerikaner sehen es jedoch als Kern ihrer Freiheit und halten an ihren Pistolen und Gewehren fest. Zudem ist die Waffenlobby sehr mächtig.