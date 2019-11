Ukraine-Affäre : Sondland erhebt schwere Vorwürfe gegen Trump

Der amerikanische Botschafter bei der Europäischen Union Gordon Sondland hat Präsident Donald Trump in der Ukraine-Affäre belastet, wenngleich er den Vorwurf der Bestechung nicht eindeutig untermauerte. In seiner öffentlichen Anhörung in den Impeachment-Ermittlungen im Kongress sagte Sondland am Mittwoch, es habe ein „quid pro quo“ gegeben. Ermittlungen der Justiz in Kiew unter anderem gegen Joe Biden, den demokratischen Präsidentschaftsbewerber, und dessen Sohn Hunter seien die Bedingung für einen Empfang des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj im Weißen Haus gewesen. Was die Zurückhaltung der rund 400 Millionen Dollar anbelange, die der Kongress für Kiew bewilligt hatte, habe er, Sondland, indes nie mit Sicherheit gewusst, ob sie Teil des Plans gewesen seien. Er selbst habe aber so gehandelt, als sei dies der Fall gewesen.

Der Vorwurf der Bestechung, den die Demokraten gegen Trump erheben, ist allerdings an die Militärhilfe geknüpft. Sie werfen dem Präsidenten vor, die Auszahlung der Gelder von Wahlkampfhilfe durch die Ukraine anhängig gemacht zu haben. Mitte Oktober hatte Sondland in nicht öffentlicher Sitzung zunächst ausgesagt, es habe kein „quid pro quo“ gegeben. Anfang November korrigierte er seine Aussage schriftlich, nachdem andere Zeugen Sondland, der Rudy Giuliani, Trumps persönlichen Anwalt, auf Wunsch des Präsidenten dabei unterstützte, Kiew zu Ermittlungen zu drängen, belastet hatten. Das Weiße Haus hatte nach der korrigierten Aussage Sondlands mitgeteilt, dass der Botschafter nur fälschlicherweise „angenommen“ habe, dass es ein „quid pro quo“ mit Blick auf die Militärhilfe gegeben habe.

Sondland bestätigte am Mittwoch auch ein Telefonat mit Trump am 26. Juli, am Tag nach dessen Telefongespräch mit Selenskyj. In diesem Gespräch habe sich Trump nach den „Ermittlungen“ erkundigt, wie ein amerikanischer Diplomat, der das Telefonat in Kiew hört, ausgesagt hatte. Später habe dieser Diplomat Sondland gefragt, was dieser über die Ukraine denke. Der Botschafter habe geantwortet: Für die Ukraine interessiere er sich „einen Scheiß“, er interessiere sich mehr für die Ermittlungen gegen Biden.

Sondland sagte auch, Giuliani habe verlangt, dass die Ukraine ein öffentliches Statement abgebe und die gewünschten Ermittlungen ankündige. „Herr Giuliani hat die Wünsche des Präsidenten der Vereinigten Staaten ausgedrückt, und wir wussten, dass diese Ermittlungen dem Präsidenten wichtig waren.“ Sondland betonte, Giuliani habe verlangt, dass die Ukraine ein öffentliches Statement abgebe und die gewünschten Ermittlungen ankündige. „Herr Giuliani hat die Wünsche des Präsidenten der Vereinigten Staaten ausgedrückt, und wir wussten, dass diese Ermittlungen dem Präsidenten wichtig waren.“

Der EU-Botschafter gab zudem an, dass Präsident Trump die ausdrückliche Direktive ausgegeben habe, mit seinem persönlichen Anwalt Rudy Giuliani über die Ukraine zu sprechen. Energieminister Rick Perry und er hätten das entgegen ihrer eigenen Überzeugung auch getan. „Wir wollten mit Giuliani nicht zusammenarbeiten“, so Sondland weiter. Sie hätten die Anordnung des Präsidenten befolgt, um nicht die eine wichtige Gelegenheit zu verpassen, die Beziehungen zwischen den Vereinigten Staaten und der Ukraine „zu zementieren.“