Pompeo empört : UN-Sicherheitsrat schmettert Amerikas Vorschlag zu Iran-Embargo ab

Die Vereinigten Staaten sind in der Iran-Frage im UN-Sicherheitsrat weitgehend isoliert. Amerikas Außenminister Pompeo schäumt – und deutet an, den „Snapback“-Mechanismus im Atomvertrag zu aktivieren.

Die Vereinigten Staaten sind mit einem Vorstoß für eine unbegrenzte Verlängerung eines Waffenembargos gegen Iran im UN-Sicherheitsrat gescheitert. Das höchste UN-Gremium lehnte am Freitagabend (Ortszeit) einen entsprechenden Resolutionsentwurf der Amerikaner ab. Mit den Vereinigten Staaten stimmten nur die Dominikanische Republik für die Initiative, zwei Staaten votierten dagegen, zudem gab es elf Enthaltungen, unter anderem auch von Deutschland, Frankreich und Großbritannien.

Damit blieb der Resolutionsentwurf weit hinter den neun Ja-Stimmen zurück, die für eine Verabschiedung nötig gewesen wären.Der UN-Sicherheitsrat steuert damit auf eine Krise zu. Amerikas Außenminister Mike Pompeo zeigte sich empört über das Votum und kündigte eine Gegenmaßnahme an, die den Atompakt mit Iran von 2015 vollends aushebeln könnte. Das Abkommen gewährt Teheran weitgehende Sanktionslockerungen im Gegenzug für eine Abkehr von Nuklearwaffen.

Die Befürworter einer Embargoverlängerung gegen Teheran – Israel und die sechs arabischen Golfnationen – „wissen, dass Iran noch größeres Chaos und Zerstörung verbreiten wird, wenn das Embargo ausläuft, aber der Sicherheitsrat entschied sich, sie zu ignorieren“, kritisierte Pompeo. Amerika würde weiter darauf hinarbeiten, dass Iran keinen Spielraum für den Kauf und Verkauf von Waffen habe, die Europa, den Nahen Osten und den Rest der Welt bedrohten.

Am 18. Oktober soll das Waffenembargo gegen Iran auslaufen. Es ist in einer Resolution verankert, in der der Sicherheitsrat sich hinter das Atomabkommen zwischen Teheran und sechs Großmächten gestellt und ihm so Rechtskraft verliehen hat. Zwar zogen sich die Vereinigten Staaten unter Präsident Donald Trump 2018 aus dem historischen Pakt zurück. Doch stellte dessen Regierung mehrmals klar, dass sie das Waffenembargo nicht auslaufen lassen wolle.

Moskau und Peking sind vehement gegen den amerikanischen Vorschlag

Pompeo deutete nun an, dass sein Land den „Snapback“-Mechanismus im Atomvertrag aktivieren werde, der sämtliche UN-Sanktionen gegen Iran wieder in Kraft setzen würde. Schon am Donnerstag brachten die Vereinigten Staaten eine Mitteilung in Umlauf, in der Anwälte des Außenministeriums darlegen, warum Washington nach wie vor Teil der Resolution des Sicherheitsrates von 2015 sei, die den Nukleardeal befürwortet. Damit hätten die Vereinigten Staaten auch das Recht, den „Snapback“-Mechanismus in Gang zu setzen, schrieben die Juristen des State Department.

Die fünf anderen Mächte – Russland, China, Großbritannien, Frankreich und Deutschland – halten weiter an dem Atompakt fest. Diplomaten aus einigen dieser Länder äußerten die Sorge, dass eine Verlängerung des Waffenembargos die iranische Führung zum Ausstieg aus dem Abkommen veranlassen und deren Streben nach Nuklearwaffen neu befeuern könnte.

Deutschland, Frankreich und Großbritannien wollen zwar auch am Waffenembargo festhalten, anders als Amerika jedoch nicht unbegrenzt. Laut der amerikanischen UN-Botschafterin Kelly Craft erwähnten die europäischen Länder eine mögliche Verlängerung um sechs Monate oder ein Jahr.

Moskau und Peking sind vehement gegen den amerikanischen Vorschlag für ein Waffenembargo gegen Iran. Der chinesische UN-Botschafter Zhang Jun warnte die Vereinigten Staaten nach ihrem Scheitern davor, vom Sicherheitsrat nun das Inkraftsetzen des „Snapbacks“ zu verlangen. Dazu hätten sie kein Recht, da sie dem Atompakt mit Iran nicht länger angehörten, sagte Zhang. Dieser Ansicht sei übrigens die überwältigende Mehrheit der Mitglieder des Sicherheitsrats. Sollten die Vereinigten Staaten dennoch ihre Pläne weiterverfolgen, seien sie zum Scheitern verurteilt.

Irans UN-Botschafter Madschid Tacht Rawanchi warf Amerika vor, das Waffenembargo nur „als Vorwand zu nutzen, um den Atompakt durch den ‚Snapback‘-Mechanismus für immer zu töten“. Iran werde sich hart gegen die Einführung jeglicher Sanktionen oder Beschränkungen zur Wehr setzen. „Und unsere Optionen sind nicht begrenzt“, sagte er.

Noch während des Votums zum amerikanischen Vorschlag zum Waffenembargo regte der russische Präsident Wladimir Putin eine Videokonferenz mit den Staats- und Regierungschefs der fünf ständigen Sicherheitsratsmitglieder sowie Bundeskanzlerin Angela Merkel und Irans Präsident Hassan Rohani an.

Ziel solle sein, eine Eskalation im Streit um die von den Vereinigten Staaten forcierte Embargoverlängerung zu vermeiden. Sonst drohten weitere Spannungen und das Risiko eines Konflikts, ergänzte Putin. „Diese Entwicklung muss vermieden werden.“ Ob Präsident Trump und die anderen Staatenlenker dem russischen Vorschlag folgen, blieb zunächst offen.