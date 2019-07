Trumps Militärparade : Patriotismus und Pomp

Seit er vor zwei Jahren beim Nationalfeiertag in Paris sah, was eine französische Militärparade hermacht, ließ Donald Trump der Gedanke nicht mehr los. Auch er wollte vor den nationalen Monumenten Soldaten an sich vorbei defilieren sehen, mit einer Panzer-Parade die Stärke Amerikas demonstrieren, sich von einem glücklichen Volk bejubeln lassen. Nun soll die Vision des Präsidenten wahr werden – der Unabhängigkeitstag an diesem 4. Juli wird umfunktioniert in einen „Salute to America“, den Trump bei Twitter im gewohnten Protz-Ton ankündigte: „It will be the show of a lifetime!“

Die Amerikaner feiern den 4. Juli eigentlich gern mit Grillparties im Park oder zu Hause und sehen sich abends das Feuerwerk an. Das wird vielerorts von großen Unternehmen wie dem Kaufhaus Macy's in New York gesponsert. Der Unabhängigkeitstag ist eher ein patriotisch dekorierter Ausflugstag für die ganze Familie – das Militär spielt eigentlich keine Rolle, und auch der Präsident tritt bei den Feierlichkeiten in Washington nicht offiziell auf. Dort gibt es normalerweise eine Show mit klassischer Musik und Feuerwerk, die auch im Fernsehen übertragen wird. Beides wird auch diesmal stattfinden – das Feuerwerk soll laut dem Präsidenten aber noch größer werden als sonst.

Weil Trump es nun also so wollte, brachten sich in den vergangenen Tagen Panzer und andere Militärfahrzeuge in der Nähe der National Mall und des Lincoln Memorial in Stellung. Kräne bauten Leinwände auf und Arbeiter errichteten eine mit den Nationalfarben dekorierte Bühne. Das Spektakel soll mehrere Millionen Dollar kosten. Trump lässt eine Kulisse für einen telegenen Auftritt bauen, der vor allem die militärische Macht des Landes demonstrieren soll. Es wird auch einen Überflug der Air Force One mit Trump an Bord, eine Demonstration von Jagdbombern und 21 Salutschüsse geben. Etwa 800 Soldaten sollen teilnehmen.

Militärparaden sind selten

Große Militärparaden waren in den letzten Jahrzehnten in den Vereinigten Staaten eher selten. Traditionell folgten sie auf Siege in Kriegen, Dwight D. Eisenhower und John F. Kennedy wurden auch mit marschierenden Soldaten ins Amt eingeführt. Die letzte große Parade gab es, als George H.W. Bush im Juni 1991 den Sieg über Saddam Hussein im Irak-Krieg feierte. Damals marschierten 8800 Soldaten auf der Constitution Avenue. Zu dem acht Millionen Dollar teuren Ereignis kamen 200.000 Bürger, am folgenden Tag gab es eine noch größere Feier in New York. Auch Bush wurde damals eine Selbstinszenierung für den kommenden Wahlkampf vorgeworfen.

Trump prahlt gern damit, dass er durch die hohen Militärausgaben die Armee schlagkräftiger gemacht habe. Er ist bekanntlich auch sehr beschäftigt mit „crowd size“, der tatsächlichen oder behaupteten Größe seines Publikums. Der Streit zwischen Trump und manchen Journalisten um die Zuschauermenge bei seiner Amtseinführung 2017 zog sich über Monate hin – der Präsident erwähnt wider besseren Wissens gern heute noch, dass er das größte Vereidigungs-Publikum aller Zeiten gehabt habe. Das Magazin „Politico“ berichtete unterdessen, Trumps Mitarbeiter machten sich Sorgen, dass der Präsident die selbst gesetzten Erwartungen an das Großereignis am 4. Juli nicht werde erfüllen könne. Es sei schlecht und hastig geplant – und viele Trump-Spender hätten zu spät erfahren, dass es überhaupt stattfinde. Der Kongress macht um den Unabhängigkeitstag herum Sitzungspause, viele Menschen haben die feuchtheiße Stadt längst Richtung Strand verlassen.

Kritik am Spektakel

Amerikanischen Medienberichten zufolge werden aber viele ranghohe Militärs an den Feierlichkeiten teilnehmen. Manche von ihnen äußerten sich im Vorfeld skeptisch über die Vermischung von Politik und Militär: Republikanische Politiker und Spender bekommen VIP-Eintrittskarten. Und Trump wird am Abend eine, vermutlich politische, Rede halten. Für Kritik sorgten auch die Ausgaben für das Spektakel. Die amerikanische Luftwaffe erklärte gegenüber dem Sender CNN, sie könne einen Teil der Kosten decken, indem sie die Überflüge zu Trainingseinheiten erkläre. Die „Washington Post“ berichtete, dass der National Parks Service angewiesen worden sei, mindestens 2,5 Millionen Dollar für das Ereignis umzuleiten. Diese Gelder kommen zum Beispiel aus Eintritten in die Nationalparks und werden besonders in jenen fehlen, die von Naturkatastrophen wie den jüngsten Feuern in Kalifornien betroffen waren. Trump behauptete in einem Tweet, die Kosten für die Parade seien „sehr gering“ im Vergleich zu dem, was die Feierlichkeiten „wert“ seien.

Während der Präsident sich und seine Regierung also auf diese Weise feiern lassen will, fanden in den vergangenen Tagen in vielen Städten Proteste gegen den Umgang der Behörden mit Flüchtlingen an der Südgrenze statt, wo Tausende unter oft menschenunwürdigen Umständen interniert sind. Trump will mit fernsehfreundlichen Ereignissen wie der Parade oder auch dem Handschlag mit dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong-un die von ihm immer wieder behauptete „Großartigkeit“ Amerikas dagegen halten.

Seine Gegner sehen darin einen zunehmend autoritären und rücksichtslosen Nationalismus. Muriel Bowser, die demokratische Bürgermeisterin von Washington, sagte laut „Politico“, als „Amerikanerin, die es liebt, den vierten Juli als unpolitisches Ereignis zu feiern“ sei sie in „Sorge angesichts eines Präsidenten, der nicht das Militär ehrt, sondern militärische Macht glorifiziert. Das macht mir am meisten Angst“. Am Rande der Trump-Parade soll es auch Gegendemonstrationen geben. Dem von anderen Protesten bekannten orangefarbenen Trump-Baby-Ballon wurde zumindest schon eine begrenzte Startgenehmigung erteilt.