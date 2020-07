Florida-Gouverneur DeSantis : Lieber Trumps Gefolgsmann als Virus-Bekämpfer

Florida ist der Hotspot beim raschen Anstieg der Infektionszahlen in Amerika. Gouverneur Ron DeSantis will trotzdem keine Fehler eingestehen, denn er will sich nicht Donald Trumps Zorn zuziehen.

Auch unter den mit Donald Trump verbündeten Gouverneuren gibt es Abstufungen, welche die Corona-Krise zutage fördert. Als die Zahl der Neuinfektionen in den vergangenen Wochen vor allem in den Südstaaten wieder rapide anstieg, äußerte etwa Greg Abbott, der republikanische Gouverneur von Texas, sein Bedauern über die voreilige Wiederöffnung der Wirtschaft, für die ihn der Präsident so sehr gelobt hatte: Er wünschte, er könne die Entscheidung rückgängig machen. Ein solches Eingeständnis ist Ron DeSantis, dem Gouverneur von Florida, noch nicht über die Lippen gekommen. Dabei gehört der „Sunshine State“ mit mehr als 10.000 registrierten Fällen pro Tag inzwischen zu den größten Hotspots der Pandemie in Amerika, wo die Zahl der Infektionen nun die Drei-Millionen-Marke überschritten hat.

Im Mai hatte DeSantis ganz im Stile des Präsidenten geklagt, man habe vorhergesagt, in Florida werde es bald genauso schlimm sein wie in New York. Nichts davon sei eingetreten. Dieser Auftritt wird nun zum Leidwesen DeSantis’ immer wieder im Fernsehen gezeigt. Der Gouverneur freilich folgt der Argumentation Trumps: Die Infektionszahlen seien Folge der Testoffensive; zudem seien viele positiv Getestete so jung, dass Covid-19 bei ihnen harmlos verlaufe.

Immerhin entschloss er sich Ende Juni, die neuerliche Schließung von Bars anzuordnen. Einige Landkreise gingen inzwischen weiter und verkündeten, dass auch Restaurants sich wieder auf die Take-out-Option beschränken müssten. Im Frühjahr hatte DeSantis per Erlass verkündet, dass Touristen aus dem Hotspot New York in eine zweiwöchige Quarantäne müssten. Nun folgte die Retourkutsche Andrew Cuomos, des demokratischen Gouverneurs aus dem Nordosten. Nicht nur ordnete er eine Quarantäne-Pflicht für Reisende aus Florida an. Er sagte auch an die Adresse DeSantis’, dieser habe das Virus politisiert und verloren.

DeSantis, der in seinem Bundesstaat sehr spät Kontaktbeschränkungen einführte und diese sehr früh wieder aufhob, geht es nicht nur um die Verteidigung des eigenen Krisenmanagements. Er weiß: Gäbe er sich reumütig, würde dies als Distanzierung von Trump gewertet. Das will er unter allen Umständen vermeiden. Er müsste mit dem Zorn des Präsidenten rechnen. Und der Gouverneur sieht sich noch nicht am Ende seiner Karriere.

Der 1978 in Jacksonville im Norden Floridas geborene DeSantis studierte in Yale und Harvard Jura. Danach ging er zum Militär. Als Angehöriger einer Spezialkräfte-Einheit wurde er in den Irak verlegt. Die Grundlage für eine politische Karriere war gelegt. 2012 wurde er ins Repräsentantenhaus gewählt. 2018 bewarb er sich um das Gouverneursamt. Sein wichtigster Wahlhelfer in einer ruppigen Kampagne war Trump, für den Florida zur zweiten Heimat geworden ist.