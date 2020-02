Richard Grenell : Schon länger auf Trumps Liste

Richard Grenell hat sein Ziel erreicht. Mehrfach schon war der amerikanische Botschafter in Berlin mit Posten in Verbindung gebracht worden, die im Weißen Haus des Donald Trump zu besetzen waren. Mehrfach hatte auch der Präsident selbst gesagt, „Rick“ stehe auf seiner Liste. Stets aber war Trump am Ende zu dem Ergebnis gekommen, dass Grenell noch in Berlin gebraucht werde. Am Mittwoch klappte es dann mit der Beförderung: Der Präsident ernannte ihn zum amtierenden nationalen Geheimdienstdirektor.

„Rick hat unser Land äußerst gut repräsentiert, und ich freue mich darauf, mit ihm zu arbeiten“, äußerte Trump und bedankte sich bei Joseph Maguire, der im August Dan Coats auf dem Posten abgelöst hatte. Auch Maguire war nur geschäftsführend mit dem Posten betraut worden. Kabinettsposten können ohne Senatsbestätigung nur vorübergehend besetzt werden – Maguires Frist wäre im März abgelaufen. Erste Wahl ist Grenell nicht. Mehrere Anläufe Trumps, die Position regulär zu besetzen, waren gescheitert. Entweder gab es Bedenken im Weißen Haus oder aber Widerstand im Senat, der den Nominierten bestätigen muss. Einmal hatte Trump schon den Kongressabgeordneten John Ratcliffe ausgeguckt. Der musste dann aber wieder zurückziehen, weil er seinen Lebenslauf leicht frisiert hatte.

Wie Ratcliffe ist Grenell ein höchst loyaler Unterstützer Trumps. Das war dem Präsidenten wichtig. Der nationale Geheimdienstdirektor koordiniert die Arbeit der zahlreichen Nachrichtendienste. Die Position war als Konsequenz aus dem 11. September 2001 geschaffen worden, um zu verhindern, dass die Dienste aneinander vorbei arbeiten. Von John Negroponte bis zu Maguire war die Position bisher immer mit Sicherheitsfachleuten besetzt worden.

Trump bricht nun mit dieser Tradition: Er hegt Misstrauen gegen den Sicherheitsapparat, den er schon häufiger als Teil des „tiefen Staates“ bezeichnete. Grenell ist ein Kommunikator: Er war einst Sprecher John Boltons, als dieser während der Präsidentschaft George W. Bushs UN-Botschafter in New York war. Später arbeitete er als politischer Kommentator für den konservativen Nachrichtensender „Fox News“. Dass Trump ihn – zumindest vorübergehend – nicht für den regulären Posten nominiert, sondern zum amtierenden Direktor ernennt, spricht dafür, dass er mit Widerstand im Kongress gerechnet hätte. Der Präsident nutzt wie keiner seiner Vorgänger die Möglichkeit, Personen kommissarisch mit Posten zu betrauen. So muss er sich nicht mit dem Senat abstimmen. Und der Ernannte kann sich nie allzu sicher fühlen.

Unklar ist noch, ob Grenell seinen Posten in Berlin unmittelbar aufgibt. Die Nachrichtenagentur dpa meldete unter Berufung auf amerikanische Diplomaten, Grenell werde seine Amtsgeschäfte trotz seines vorübergehenden Wechsels nach Washington in vollem Umfang fortführen. In Berlin war schon bald nach dem Amtsantritt Grenells im Sommer 2018 der Eindruck entstanden, er sehe seine Rolle nicht darin, der Botschafter der Vereinigten Staaten zu sein, sondern verstehe sich vor allem als Botschafter Trumps. Gleich zu Beginn seiner Berliner Tätigkeit lernte er im Berliner Auswärtigen Amt das sogenannte Hardenberg-Zimmer kennen – jenen Raum, in dem Gespräche mit Botschaftern stattfinden, denen das Amt formelle Missbilligung ausdrücken will. Meist geht es dabei um Aktionen ihrer Heimatländer, die in Berlin als unfreundlich empfunden werden.

In Grenells Fall handelte es sich um ein Interview, in dem er eine konservative Revolution in Europa ermunterte und zur Unterstützung entsprechender Parteien aufrief. Zwar wurde in seinem Falle nicht von einer formellen „Einbestellung“ gesprochen, stattdessen war die Unterredung in den Status eines „Antrittsbesuches“ gestellt – doch die Beschreibung des Gesprächsverlaufs wurde von deutscher Seite in die Formeln gekleidet, die andeuten, dass es energischen Krach gab: Es hieß, das Gespräch habe in „offener Atmosphäre“ stattgefunden.

Und während das Auswärtige Amt in der Folge zunehmend von formellen Unterredungen mit Grenell absah, blieb der seiner Öffentlichkeitsarbeit treu. Zu den letzten Kurznachrichten, die er jetzt vor seinem Rollenwechsel absetzte, gehörte eine Beleidigung der Grünen-Vorsitzenden Annalena Baerbock, die sich am vergangenen Wochenende auf der Münchner Sicherheitskonferenz gegen gezielte amerikanische Hilfen für osteuropäische Länder wandte. Grenell schrieb an Baerbock gerichtet, er hoffe, „dass diese Naivität nur das Ergebnis von zu langer Oppositionszeit ist“. Im Übrigen lautete Grenells Fazit nach vier Tagen auf dem Münchener Treffen der Außenpolitiker, „dass Amerika das tollste Land der Welt ist“.