Vorwahl-Herausforderer : Joe wer?

„Ich liebe Kaffee“, ruft Joe Walsh und lässt sich noch eine große Tasse bringen. Soeben hat er in sagenhafter Geschwindigkeit einen großen Teller Rührei und Speck verputzt, die Gesprächspause so kurz wie möglich gehalten, um schnell wieder über Politik sprechen zu können. Immer wieder schauen die anderen Gäste in „Railroad Bill's Dining Car“, einem Frühstückslokal im Zentrum von Des Moines, der Hauptstadt des amerikanischen Bundesstaates Iowa, zu Walsh herüber.

Nicht etwa, weil sie den Mann, der nicht weniger als das höchste politische Amt ihres Landes anstrebt, kennen würden, sondern weil Walsh mit Schimpfwörtern nur so um sich wirft. Laut fluchende Menschen sind im höflich-bescheidenen Mittleren Westen der Vereinigten Staaten eine Attraktion.

„Er ist ein Verrückter, spielt sich auf wie ein verdammter König, wie ein Diktator.“ Wenn Walsh, jahrelang Macher einer Radio-Talkshow und zwischen 2011 und 2013 Abgeordneter im amerikanischen Repräsentantenhaus, sich so richtig in Rage redet, geht es meistens um Donald Trump. Dessen Wiederwahl als Präsident will Walsh verhindern.

Konkurrent aus Trumps eigenem Lager

Nicht als Kandidat einer anderen Partei, sondern als Republikaner, also als Vorwahl-Konkurrent aus dem eigenen Lager. „Wir müssen ihn loswerden, bevor es zu spät ist.“ Amerika könne sich keine weitere Amtszeit Trumps leisten. „Er ist illoyal, lügt, wenn er den Mund aufmacht, spaltet das Land, benimmt sich furchtbar, umarmt böse Diktatoren und zeigt unseren Freunden in der Welt den Mittelfinger“, zählt Walsh auf und greift abermals zur Kaffeetasse.

Vor weniger als vier Jahren, als der heutige Präsident die Wahl gegen die Demokratin Hillary Clinton gewann, stand Walsh, Vertreter des konservativ-libertären Tea-Party-Flügels seiner Partei, noch fest an der Seite Trumps. „Steuersenkungen, weniger Staat, sichere Grenzen – ich war mit vielem einverstanden, was Trump gesagt hat,“ erinnert sich Walsh heute. Er habe zunächst sogar den „unkonventionellen Stil“ des politischen Newcomers gemocht. „Ich war ja auch so drauf, habe im Internet selbst für viel Aufregung gesorgt.“ Was er meint, sind vor allem geschmacklose Attacken gegen Trumps Vorgänger Barack Obama. Der sei „nur gewählt“ worden, „weil er schwarz ist“, ließ Walsh einmal verlauten. Auch an den Verschwörungstheorien, wonach Obama ein Muslim und nicht in den Vereinigten Staaten geboren sei, war Walsh beteiligt. Sollte Clinton die Wahl gewinnen, würde er zum Gewehr greifen, twitterte er im Herbst 2016.

Heute, so versichert der inzwischen 58 Jahre alte Politiker aus Illinois, tue ihm das alles furchtbar leid. Er habe sich als Mensch geändert, engagiere sich gegen Rassismus und die Spaltung der amerikanischen Gesellschaft „In der Vergangenheit war meine Rhetorik in politischen Auseinandersetzungen zu oft voller Hass.“ Dann aber sei ihm mit Trump der Spiegel vorgehalten worden, sagt Walsh. Auf einmal habe er realisiert, dass er und andere mit ihrer Scharfmacherei einen wie Trump überhaupt erst ermöglicht hätten. „Das bedauere ich sehr.“

Wahlkampf als Wiedergutmachung

Der Wahlkampf sei also irgendwie auch ein Versuch der Wiedergutmachung. Ein persönliches Opfer, um zumindest zu versuchen, die Nation, aber auch die Partei zu retten. Walshs großes Problem: Die Partei scheint derzeit gar nicht vor Trump gerettet werden zu wollen, im Gegenteil. Umfragen zufolge sind weiterhin etwa 90 Prozent der republikanischen Wähler zufrieden mit dem Präsidenten und seiner Arbeit – ein äußerst starker Wert. Leute wie Walsh dagegen sind für den harten Kern der Trump-Basis Nestbeschmutzer und Verräter. Vor allem, wenn sie behaupten, dass sie „lieber einen Sozialisten im Weißen Haus hätten als den Irren Donald Trump“.

Ja, er sei „bei Veranstaltungen schon übel beleidigt“ worden, bekomme „viele Drohungen in den sozialen Medien“, sagt Walsh. „Wenn sie richtig schlimm sind, schalten wir die Polizei ein“, ergänzt seine Wahlkampfmanagerin Lucy Caldwell. Sie ist eine von zwölf Mitarbeitern der Walsh-Kampagne. Das Geld für den Wahlkampf komme größtenteils von Spendern, aber auch aus Walshs eigenem Geldbeutel, der allerdings alles andere als gut gefüllt sei. „Wenn ich das Geld eines Milliardärs wie Michael Bloomberg hätte, würde ich Donald Trump sicher schlagen.“