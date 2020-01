Anklagepunkte werden übermittelt : Weg für Amtsenthebungsverfahren gegen Trump frei

Aktualisiert am

Das Repräsentantenhaus wird mit der Übermittlung der Anklagepunkte das Amtsenthebungsverfahren gegen Donald Trump eröffnen. Dieser werde niemals aufhören, seine über die nationalen Interessen zu stellen, ist sich der Demokrat Adam Schiff sicher. Er führt die sieben Ankläger an.

Das amerikanische Repräsentantenhaus hat am Mittwoch beschlossen, die Anklagepunkte im Amtsenthebungsverfahren gegen Donald Trump an den Senat zu übermitteln. Damit ist das Verfahren gegen den amerikanischen Präsidenten – vorbehaltlich der anschließenden Vereidigung des Obersten Richters und der Senatoren – formell eröffnet. Zudem bestätigte die Kammer die Entsendung der sieben Abgeordneten, die in dem Prozess die Rolle der Ankläger übernehmen sollen. Die entsprechende Resolution verabschiedete die Kammer mit 228 zu 193 Stimmen.

Die Gruppe der sieben Ankläger, die sogenannten Impeachment-Manager, wird angeführt vom Vorsitzenden des Geheimdienstausschusses, Adam Schiff. Daneben gehören auch Jerry Nadler, der Vorsitzende des Justizausschusses, und der demokratische Fraktionsvorsitzende Hakeem Jeffries.

Die erste Aufgabe der Impeachment-Manager ist es, die Anklagepunkte in den Senat zu bringen und sie dort vorzutragen. Dies sollte ebenfalls am Mittwoch (Ortszeit) passieren. In einem nächsten Schritt muss der Oberste Richter der Vereinigten Staaten, John Roberts, vereidigt werden. Er führt das Verfahren, entscheidet es aber nicht. Das obliegt den 100 Senatoren.

Eigentlich hätte das Verfahren bereits im Dezember des abgelaufenen Jahres starten sollen, doch die Vorsitzende des Repräsentantenhauses Nancy Pelosi hatte diesen Schritt überraschend verzögert. Mit dieser Taktik wollte Pelosi den Mehrheitsführer im Senat, den Republikaner Mitch McConnell, dazu bringen, sich mit den Demokraten auf Regeln zum Verfahren im Senat zu einigen. Das ist ihr nicht gelungen.

Schiff: Amtsenthebung ist einziges „Heilmittel“

Die Demokraten wollten im Senat neue Zeugen hören, da das Weiße Haus mehrere Anhörungen im Repräsentantenhaus blockiert hatte. McConnell betonte, hierüber werde erst entschieden, wenn die Senatoren die Argumente der Anklage und der Verteidigung gehört hätten. In der vergangenen Woche hatte der Republikaner mitgeteilt, er habe die nötigen 51 Stimmen – also eine einfache Mehrheit der 100 Senatoren – zusammen, um die Regeln auch ohne eine Einigung mit den Demokraten festzulegen.

Bei der Debatte am Mittwoch wiederholte der Vorsitzende des Justizausschusses, Jerry Nadler, die Forderung der Demokraten, dass der Senat zusätzliche Dokumente anfordern und alle relevanten Zeugen höre solle. Ein Verfahren ohne Zeugen sei kein Verfahren, sondern eine Vertuschung, sagte Nadler. Schiff trug in der Debatte derweil abermals die Anschuldigungen der Demokraten vor. Trump habe seine persönlichen Interessen über die nationalen gestellt. „Und wenn er nicht gestoppt wird, wird er es wieder tun“, so der Anklageführer. Das einzige „Heilmittel“ seien der Schuldspruch und die Amtsenthebung.

Trump muss sich als dritter Präsident in der Geschichte der Vereinigten Staaten einem Amtsenthebungsverfahren im Senat stellen. Ihm werden Machtmissbrauch und Behinderung der Ermittlungen im amerikanischen Kongress vorgeworfen. Hintergrund ist die Ukraine-Affäre. Die Demokraten beschuldigen Trump, den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj zu Ermittlungen gegen seinen politischen Rivalen Joe Biden gedrängt zu haben, um die Präsidentschaftswahl 2020 zu seinen Gunsten zu beeinflussen. Sie sehen es als erwiesen an, dass Trump von der Ankündigung solcher Ermittlungen ein Treffen mit Selenskyj im Weißen Haus und die Freigabe von Militärhilfe für die Ukraine abhängig gemacht habe. Als das herausgekommen sei, habe Trump alles daran gesetzt, die Ermittlungen des Repräsentantenhauses zu blockieren.

Dass der Präsident tatsächlich des Amtes enthoben wird, gilt allerdings wegen der republikanischen Mehrheit im Senat als extrem unwahrscheinlich. Dafür wäre eine Zweidrittelmehrheit der Senatoren notwendig. Senatoren sowohl der Republikaner als auch der Demokraten haben bereits vorab deutlich gemacht, wo sie in der Frage des Impeachments stehen. Die Sprecherin des Weißen Hauses, Stephanie Grisham, teilte am Mittwoch mit, Trump rechne mit einer Entlastung von allen Vorwürfen.