Mehr als 77.000 neue Fälle : Amerika verzeichnet Rekord bei Neuinfektionen

Mit rund 77.300 gemeldeten Fällen hat die Zahl der Corona-Neuinfektionen in den Vereinigten Staaten einen neuen Höchststand erreicht. Damit wird der bisherige Rekord von 67.800 neuen Fällen binnen 24 Stunden vom 10. Juli überschritten, wie aus den jüngsten Zahlen auf der Webseite der Johns-Hopkins-Universität in Baltimore am Freitagmorgen (MESZ) hervorgeht.

In dem Land mit rund 330 Millionen Einwohnern haben sich demnach bislang mehr als 3,5 Millionen Menschen nachweislich mit Sars-CoV-2 infiziert. Rund 138 000 Menschen starben im Zusammenhang mit dem Virus, das die Lungenkrankheit Covid-19 auslösen kann. In Amerika breitet sich das neuartige Virus seit einigen Wochen im Zuge der Lockerungen der Anti-Corona-Maßnahmen wieder verstärkt aus. Betroffen sind vor allem Bundesstaaten im Süden und Westen. Zahlreiche Bundesstaaten haben daher die phasenweise Wiedereröffnung der Wirtschaft gebremst, pausiert oder Lockerungen der Eindämmungsmaßnahmen zurückgenommen.

Die Vereinigten Staaten sind das mit Abstand am härtesten von der Pandemie betroffene Land der Welt. Dies gilt sowohl für die Infektions- als auch die Totenzahlen. Zuletzt waren immer neue Rekordstände bei den Ansteckungszahlen verzeichnet worden.

„Es war hoffnungslos, auf ihn zu warten“

Der republikanische Gouverneur des Bundesstaats Maryland, Larry Hogan, warf dem amerikanischen Präsidenten Donald Trump am Donnerstag in einem Gastbeitrag in der „Washington Post“ vor, nicht schnell genug auf die Bedrohung reagiert zu haben. „So viele landesweite Maßnahmen hätten in diesen frühen Tagen ergriffen werden können, wurden es aber nicht“, schrieb Logan. „Statt seinen eigenen Gesundheitsexperten zuzuhören, redete und twitterte der Präsident wie ein Mann, dem es mehr um die Ankurbelung des Aktienmarktes oder seine Wiederwahlpläne ging.“

Hogan ist auch Vorsitzender der Nationalen Vereinigung der Gouverneure der 50 amerikanischen Bundesstaaten. Hogan kritisierte, Trump habe im März fälschlicherweise behauptet, jeder, der einen Test brauche, könne einen bekommen. Zur selben Zeit hätten Gouverneure um Hilfe beim Testen gebeten. Im April habe Trump dann die Verantwortung für Tests an die Gouverneure abgeschoben. „Es war hoffnungslos, auf ihn zu warten“, schrieb Logan. „Den Gouverneuren wurde gesagt, dass wir auf uns allein gestellt seien.“

Die Sprecherin des Weißen Hauses, Kayleigh McEnany, nannte Hogans Aussagen am Donnerstag „bemerkenswert“. Sie sagte, der Gouverneur habe Trump noch im April für Fortschritte beim Testen gedankt. Trumps Reaktion auf das Coronavirus sei „historisch“ gewesen.

Trump bezeichnet Verhältnis zu Fauci als „sehr gut“

Nancy Pelosi, die ranghöchste Demokratin im Kongress, warf Trump Beratungsresistenz vor und mahnte einen Kurswechsel an. Trump wirke wie „der Mann, der sich weigert, nach dem Weg zu fragen“, kritisierte die Sprecherin des Repräsentantenhauses. Doch müsse das Weiße Haus den Rat führender Wissenschaftler suchen, um sich gegen den Anstieg von Coronavirus-Infektionen und Todesfällen zu stemmen.

„Herr Präsident, geben Sie zu, dass Sie auf dem falschen Pfad sind, und fragen Sie nach dem Weg, fragen Sie die Wissenschaftler nach dem Weg“, forderte Pelosi. Konkret rief sie Trump auf, seine Befugnisse nach einem Gesetz voll auszuschöpfen, durch das Unternehmen in Krisenzeiten zur Herstellung bestimmter Güter verpflichtet werden können. Auf diese Weise müsse man die Produktion dringend benötigter Ausrüstung für Corona-Tests und Behandlungsmethoden hochfahren, mahnte Pelosi.

Nachdem Trump dem obersten Immunologen des Landes, Anthony Fauci, zuletzt noch „viele Fehler“ vorgeworfen hatte, wies er seinen Handelsberater Peter Navarro am Donnerstag für Kritik an Fauci zurecht. Navarro hatte in einem Gastbeitrag geschrieben: „Wenn Sie mich also fragen, ob ich auf Dr. Faucis Rat höre, ist meine Antwort: nur mit Skepsis und Vorsicht.“ Der Präsident distanzierte sich von den Aussagen und sagte, Navarro spreche nur für sich. Er selbst habe ein „sehr gutes Verhältnis zu Anthony“.