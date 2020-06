Anti-Rassismus-Proteste : Washingtoner Nationalgardisten mit Coronavirus infiziert

Aktualisiert am

Mitglieder der Nationalgarde sichern vergangenen Mittwoch den Lafayette Park in der Nähe des Weißen Hauses. Bild: dpa

In der amerikanischen Nationalgarde sind nach ihrem Einsatz bei Anti-Rassismus-Protesten in Washington mehrere Coronavirus-Fälle aufgetreten. Dies teilte eine Sprecherin der Nationalgarde-Einheit der Hauptstadt mit. Zur Zahl der Infektionsfälle wollte sie keine Angaben machen. Die Ansteckungen unter den Soldaten dürften die Sorgen schüren, dass die Massenproteste in den Vereinigten Staaten eine abermalige starke Ausbreitung des Virus befördern könnten.

Die Infektionen in der Washingtoner Nationalgarde wurden nach Angaben der Sprecherin festgestellt, nachdem die Truppe bei Protesten in der Nähe des Weißen Hauses im Einsatz gewesen war. Einige der Demonstranten trugen keine Atemschutzmasken, ebenso wie viele Mitglieder der Sicherheitskräfte.

Die Truppe sei vor und nach ihrem Einsatz bei den Protesten auf das Coronavirus getestet worden, sagte die Sprecherin. Präsident Donald Trump hatte am Sonntag den Rückzug der Nationalgarde aus Washington angeordnet. Die Lage in der Hauptstadt sei nun „unter perfekter Kontrolle“, erklärte er. Am Rande der landesweiten Anti-Rassismus-Demonstrationen war es wiederholt zu Ausschreitungen gekommen. Die Proteste waren durch den Tod des Afroamerikaners George Floyd bei einem brutalen Polizeieinsatz ausgelöst worden.

Mehr zum Thema 1/

Die Nationalgarde der Vereinigten Staaten besteht aus Reservisten. Sie wurde zuletzt in vielen Städten eingesetzt, um die Ausschreitungen einzudämmen. In Washington waren 1700 Mitglieder der Nationalgarde mobilisiert worden.

Die Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus werden in den Vereinigten Staaten seit Wochen zunehmend gelockert. Die Vereinigten Staaten sind das mit Abstand am härtesten von der Pandemie betroffene Land der Welt. Bis Dienstag wurden dort rund zwei Millionen Infektions- und fast 112.000 Todesfälle verzeichnet.