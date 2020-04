Proteste gegen Corona-Auflagen : Angefeuert vom Präsidenten

Die sogenannte Befreiung Marylands beginnt auf dem Verkehrskreisel um die Kirchengemeinde Saint Anne. Von hier aus nehmen die Autos, Pritschenwagen und Motorräder Kurs auf das kleine „State House“ in Annapolis, der Hauptstadt des Bundesstaates an der Chesapeake Bay. Es ist der älteste Parlamentssitz in Amerika. Für kurze Zeit beheimatete es sogar den Kongress der Vereinigten Staaten. Normalerweise geht es in Annapolis ruhig und beschaulich zu. Doch am Samstag ist die Stimmung aufgeladen. Der Autokorso, der hupend durch die Stadt fährt, ist eine von vielen Demonstrationen im Land.

Majid Sattar Politischer Korrespondent für Nordamerika mit Sitz in Washington. F.A.Z.



Nach Wochen des pandemiebedingten „Shutdowns“ haben einige Leute genug. In Annapolis kommen sie hauptsächlich aus dem Umland, aus kleinen Gemeinden und vom Land, wo sie das Coronavirus und seine Folgen hauptsächlich aus dem Fernsehen kennen. Für ihr Anliegen, vom Gouverneur eine Aufhebung des „Stay at home“-Erlasses zu verlangen, haben sie einen mächtigen Verbündeten. Einige sind ältere Männer mit Bart und T-Shirt in Tarnfarben. „My business is dying“, steht auf den Schildern, die sie aus den Fenstern halten. Und: „Ich muss meine Familie versorgen.“

Rechtspopulistische Verschwörungstheorien

Andere glauben sich im Besitz von angeblichem Geheimwissen. Einer hält ein Plakat aus dem Wagen, auf dem der Name Bill Gates durchgestrichen ist. In rechtspopulistischen Kreisen kursiert seit einigen Tagen die Verschwörungstheorie, der Microsoft-Gründer und Philanthrop, der viel Geld in die Bekämpfung von Pandemien investiert hat, stecke hinter dem Coronavirus und hoffe darauf, Covid-19 nutzen zu können, um die Weltbevölkerung zu überwachen.

Es sind aber auch junge Familien dabei, die im Minivan sitzen und sich hupend dem Korso angeschlossen haben. Für die hinten sitzenden Kinder ist das ein großer Spaß. Nicht allen scheint es primär um die politische Botschaft zu gehen. Eine junge Frau steht mit engem T-Shirt und Cowgirl-Hut im offenen Jeep und schwenkt die amerikanische Flagge. Peter sitzt in seinem olivgrünen Pick-up-Truck. Als der Korso zum Stehen kommt, erzählt der frühere Kampfpilot, warum er sich nach Annapolis aufgemacht hat. Seit seinem verletzungsbedingten Ausscheiden aus den Streitkräften lebt er von Job zu Job. „Im Moment geht gar nichts. Ich brauche das Geld“, sagt er.

Der 48 Jahre alte Mann in Militärweste sagt, es sei verfassungswidrig, gesunde Leute unter Quarantäne zu stellen. Das sei Freiheitsentzug. „Das ist unamerikanisch.“ Ob er Republikaner sei? Peter grinst: „Ich bin eigentlich viel zu rechts für die Republikaner.“ Ein anderer Mann hat das Gespräch beobachtet und nähert sich: „Sind Sie Reporter?“ Er hält ein Papier in der Hand, von dem er sagt, es sei ein Auszug aus dem Gesetzblatt: „Larry Hogan hat kein Recht, einen Shutdown zu verkünden“, sagt er. Dann wird sein Ton rauher: Das stehe im Gesetz. Die Mainstream-Medien verschwiegen dies aber. „Machen Sie, verdammt noch mal, Ihre Scheißarbeit!“

Larry Hogan ist der Gouverneur von Maryland. 2018 wurde der gemäßigte Republikaner wiedergewählt – gleichsam als Korrektiv in einem durch und durch von den Demokraten dominierten Bundesstaat. Schon vor der Pandemie zählte er zu jenen, die es wagten, Donald Trump zu widersprechen. Zwischenzeitlich wurde er gar von anderen aus dem kleinen Lager der sogenannten Never-Trumper bedrängt, in den Vorwahlen gegen den Präsidenten anzutreten.