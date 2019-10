Gesundheitliche Probleme : Bernie Sanders setzt Wahlkampagne aus

Der amerikanische Präsidentschaftsbewerber Bernie Sanders hat seine Wahlkampagne wegen eines Gesundheitsproblems vorübergehend ausgesetzt. Bei Sanders sei eine blockierte Arterie diagnostiziert worden, teilte sein Berater Jeff Weaver am Mittwoch mit.

Dem Bewerber um die Präsidentschaftskandidatur der oppositionellen Demokraten seien deshalb bereits erfolgreich zwei Stents eingesetzt worden. Sanders habe am Dienstagabend Schmerzen im Brustbereich empfunden und sich daraufhin untersuchen lassen. Er erhole sich derzeit und sei „guten Mutes“.

Der 78 Jahre alte Sanders ist der älteste Präsidentschaftskandidat der Demokraten. Hinter dem früheren Vizepräsidenten Joe Biden und Senatorin Elizabeth Warren ist der Senator aus dem amerikanischen Bundesstaat Vermont einer der Favoriten im Rennen um die Kandidatur.

Biden ist einer der Protagonisten in der sogenannten Ukraine-Affäre, in der der amtierende amerikanische Präsident Donald Trump in den vergangenen Tagen stark unter Druck geraten ist. Trump soll den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj Ende Juli in einem Telefonat dazu gedrängt haben, seine Behörden auf den Sohn von Joe Biden anzusetzen.

Die Demokraten, die das Repräsentantenhaus kontrollieren, sehen darin einen Versuch des republikanischen Präsidenten, die im November 2020 anstehende Präsidentenwahl zu manipulieren. Trump weist die Vorwürfe als absurde Hexenjagd zurück. Nun droht ihm ein Amtsenthebungsverfahren.