Gouverneurin Kate Brown : Bundespolizei beginnt mit „phasenweisem Abzug“ aus Portland

Ab Donnerstag sollen Bundespolizisten aus dem Stadtzentrum abgezogen werden. Über deren Einsatz in Portland und anderen amerikanischen Städten war in den Vereinigten Staaten eine heftige Debatte entbrannt.

Der umstrittene Einsatz von Bundespolizisten in Portland im amerikanischen Bundesstaat Oregon wird zurückgefahren. Die Beamten leiteten einen „phasenweisen Abzug“ ein, sagte Gouverneurin Kate Brown am Mittwoch. Der Abzug aus dem Stadtzentrum beginne am Donnerstag. Der amtierende Minister für Heimatsicherheit, Chad Wolf, äußerte, der mit Brown ausgehandelte Plan sehe eine „robuste Präsenz“ der Polizei des Staats Oregon in der Innenstadt von Portland vor.

Der Tod des Afroamerikaners George Floyd Ende Mai in Polizeigewahrsam hat in den Vereinigten Staaten vielerorts zu Protesten geführt. Die überwiegend friedlichen Proteste werden aber teils von Ausschreitungen überschattet, unter anderem in Portland. Dorthin und in andere demokratisch regierte Städte hat Präsident Donald Trump Einsatzkräfte des Bundes entsandt, um Bundesgebäude zu schützen – gegen den Willen der Stadt- und Staatsbehörden. Dabei kam es zu Zusammenstößen zwischen Bundespolizei und Demonstranten.

Minister Wolf erklärte, staatliche und örtliche Polizei würden die Sicherung von Gebäuden und Straßen übernehmen, insbesondere die in der Umgebung von Bundesgebäuden, „die in den vergangenen zwei Monaten nachts angegriffen wurden“.

Trump hatte am Mittwoch vor einer Reise nach Texas erklärt, Bundestruppen würden Portland nicht verlassen, bevor die örtlichen Behörden „ihre Stadt sichern“. „Entweder sie räumen in Portland auf – die Gouverneurin und der Bürgermeister, die schwach sind – oder wir gehen rein, um es für sie zu tun.“ Gouverneurin Brown und Bürgermeister Ted Wheeler gehören der Demokratischen Partei an.