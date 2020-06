Neue Proteste in Amerika : „Kein Frieden ohne Gerechtigkeit“

In Amerika gehen die Proteste mit unverminderter Kraft weiter. Drei frühere Verteidigungsminister sowie 86 weitere frühere Verteidigungspolitiker und Offiziere stellen sich derweil in einem Gastbeitrag gegen Trumps Militär-Drohung.

Die Proteste gegen Rassismus und Polizeigewalt gehen in den Vereinigten Staaten weiter. In Washington rüsteten sich die Behörden am Samstag für die bisher größte Demonstration seit der brutalen Festnahme und Tötung des Afroamerikaners George Floyd. Mit bis zu 200.000 Teilnehmer rechneten lokale Behörden bei einem Marsch, sagte Ryan McCarthy, Leiter des Heeresamts. Tausende Menschen strömten bereits bis zum Nachmittag vor dem Weißen Haus und am nahegelegenen Lincoln-Denkmal in der Hauptstadt zusammen.

In der Umgebung des Weißen Hauses hielten Demonstranten Schilder mit Aufschriften wie „Kein Frieden ohne Gerechtigkeit“, „Stoppt Rassismus jetzt“ oder „Ich kann nicht atmen“ in die Höhe - letzteres hatte Floyd gesagt, als ihm ein weißer Polizist sein Knie in den Nacken drückte. Zwischenfälle wurden zunächst keine gemeldet.

Das Weiße Haus wurde bereits mit zusätzlichen Zäunen befestigt, auch neue Sicherheitsvorkehrungen gab es in der Regierungszentrale. Beamte in Tarnanzügen und Militärfahrzeuge sperrten zudem den größten Teil des Zentrums der Hauptstadt für den Verkehr. In der vergangenen Woche hatte es in Washington täglich zumeist friedliche Demonstrationen gegeben, bei denen Teilnehmer vom Weißen Haus bis zum Kapitol und zum Lincoln Memorial zogen. Großproteste unter dem Eindruck von Floyds Tod gab es am Samstag auch in Weltmetropolen wie London, Paris, Berlin und Sydney.

Auch in anderen Städten wie New York, Los Angeles und Philadelphia kam es wieder zu Demonstrationen, wie auf Fernsehbildern zu sehen war.

Ein weißer Polizist hatte dem gefesselt am Boden liegenden Floyd am 25. Mai in Minneapolis minutenlang sein Knie auf den Hals gedrückt und dabei Bittrufe des nach Luft schnappenden Mannes ignoriert – auch als dieser bewusstlos wurde. Ein von einer Passantin aufgenommenes Handyvideo von den Szenen sorgte weit über die Grenzen Amerikas hinaus für Empörung.

Die Demonstrationen in Amerika haben in den vergangenen Tagen nicht an Umfang und Dynamik eingebüßt, sind aber ruhiger geworden. In deren Frühphase nach dem Tod Floyds waren sie häufig noch von Unruhen und Gewaltexzessen überschattet. Inzwischen hat der öffentliche Aufschrei über den Fall Floyd erste Reformen bei Polizeipraktiken nach sich gezogen.

In Minneapolis, dem Schauplatz von Floyds Tod, dürfen Polizisten Verdächtige nicht mehr in den Würgegriff nehmen oder auf andere Weise die Luft abschnüren. Jeder andere Beamte, der ein solches Verhalten sehe, müsse das sofort melden, hieß es in einer Vereinbarung zwischen der Stadt Minneapolis und dem Staat Minnesota. In Kalifornien wies Gouverneur Gavin Newsom die Verantwortlichen der Schulungsprogramme für Polizeianwärter an, künftigen Beamten nicht länger den Würgegriff beizubringen, der die Blutzufuhr zum Hirn abschneidet.

Zwei Polizisten formal der Körperverletzung beschuldigt

Die Demokraten im Kongress bereiten zudem ein umfassendes Paket mit Polizeireformen vor. Es sieht unter anderem Änderungen bei Regeln zur Straffreiheit von Beamten und die Schaffung einer Datenbank für die Erfassung von Fällen übermäßiger Gewaltanwendung vor. Verbesserte Vorgaben bei der Schulung von Polizisten sind ebenfalls geplant, etwa ein Verbot von Würgegriffen. Ein Votum zum Paket wird zum Monatsende erwartet. Die Gesetzesentwürfe dürften im Repräsentantenhaus mit großer Wahrscheinlichkeit durchkommen, da dort die Demokraten in der Mehrheit sind. Wie es im von den Republikanern dominierten Senat ausgeht, ist weniger gewiss. Dessen Mehrheitsführer Mitch McConnell erklärte, die Kammer würde die Themen prüfen.