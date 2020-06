Polizeigewalt in Amerika : Weil sie es können

Sie treten, schlagen und fahren mit Autos in Gruppen von Demonstranten. Täglich tauchen im Internet neue Videos auf, die zeigen, wie Polizisten auf Demonstranten losgehen. Manche versuchen sich zu schützen, weil sie von Randalierern attackiert und beschossen werden, andere gehen grundlos auf friedliche Demonstranten los. Oft sieht es auch so aus, als wollten die Beamten gar keine Deeskalation erreichen – etwa, wenn sie in Brooklyn Kameraleute schubsen oder in Minneapolis durch ein Wohngebiet ziehen, dabei laut schreien und Menschen auf deren eigener Terrasse mit Farbpistolen beschießen. Auch wenn viele andere Videos zeigen, wie sich Polizisten gewaltlos mit friedlichen Demonstranten solidarisieren, ist die Erschütterung im In- und Ausland groß – und wieder fragen sich viele, was die amerikanische Polizei so gewalttätig macht und ob sie sich überhaupt reformieren lässt.

In Minneapolis nahm die gegenwärtige Protestwelle ihren Anfang. Am vorigen Montag starb der Schwarze George Floyd, nachdem ihm Polizist Derek Chauvin minutenlang mit dem Knie auf dem Hals die Luft zum Atmen genommen hatte. Auch in der Metropole im Mittleren Westen gibt es seit Jahren Streit um Polizeireformen. Nachdem vor vier Jahren Philando Castile bei einer Verkehrskontrolle erschossen worden war, machten die Behörden viele Versprechen. Es sollte mehr so genanntes „community policing“ geben, bei dem die Polizei direkt mit Bürgerinnen und Bürgern zusammenarbeitet, außerdem bessere disziplinarische Verfahren gegen gewalttätige Cops. Der jetzige Polizeichef Medaria Arradondro wird von manchen Bürgerrechtlern gelobt, aber die Menschenrechtsorganisation „The Marshall Project“ bezeichnete kürzlich die Reformversuche als ineffektiv. Besonders die problematischen Beamten würden immer noch nicht entschieden genug diszipliniert.

Mehr zum Thema 1/

Immerhin schaffte Bürgermeister Jacob Frey zunächst die so genannten „Krieger-Trainings“ ab, bei denen private Firmen Polizisten beibringen, ihre Hemmschwelle beim Töten abzulegen. Doch die Polizeigewerkschaft machte einen Deal mit einem Unternehmen, das solche Kurse dort jetzt noch anbieten kann. Minneapolis ist auch ein Beispiel dafür, wie solche Polizeiverbände oft jeden Wandel blockieren. Der einflussreiche Vorsitzende der Polizeigewerkschaft, Bob Kroll, gilt vielen Menschen in der Stadt schon lange als Rassist und weißer Nationalist. Er sprach 2019 bei einer Wahlkampfveranstaltung von Donald Trump und ist ein vehementer Gegner von Reformversuchen.

„Die Medien werden das nicht senden“

Am Montag verbreitete sich bei Twitter ein Brief, in dem Kroll schrieb, dass George Floyd in der Vergangenheit kriminell war. „Die Medien werden das nicht senden“, so Kroll. Inzwischen gibt es zahlreiche Rücktrittsforderungen gegen ihn. Aber die Äußerung macht deutlich, wie vehement Polizisten oft ihresgleichen verteidigen und dass es für einen ranghohen Polizeivertreter möglich ist, jemandem aufgrund von Straftaten faktisch das Recht auf sein Leben abzusprechen.