Polizeidienst in New York : Cops als Lückenfüller

Häufig überfordert: New Yorker Polizisten am Rande von Proteste gegen Rassismus und unrechtmäßige Polizeigewalt Bild: AFP

Im Fernsehen scheint die Polizeireform, die in vielen amerikanischen Städten nach dem brutalen Tod des Afroamerikaners George Floyd und im Zuge der landesweiten Protesten gegen Polizeigewalt gerade diskutiert wird, bereits zu greifen. Die beliebte amerikanische Reality-Fernsehserie „Cops“, bei der Kamerateams die Polizei bei Einsätzen begleitet, ist vom Sender Paramount Network eingestellt worden. „Cops“ sei nicht im Programm „und wir haben gegenwärtig oder zukünftig keine Pläne für eine Rückkehr“, teilte der Sender am Dienstag laut „Variety“ und „Hollywood Reporter“ mit. Eigentlich sollte die 33. Staffel am Montag dieser Woche Premiere feiern.

Auch in New York soll sich einiges ändern. Das zeigte sich nicht nur daran, dass die Staatsanwaltschaft nun erstmals gegen einen Polizisten vorgeht, der bei einer Anti-Rassismus-Demonstration eine Frau zu Boden gestoßen hatte. Der 28 Jahre alte Beamte wird unter anderem der geringfügigen Körperverletzung sowie der Belästigung beschuldigt, wie die Staatsanwaltschaft des Bezirks Brooklyn am Dienstag mitteilte. Von dem „unnötigen“ Angriff auf die Frau sei er „tief beunruhigt“, erklärte der Chefermittler Eric Gonzalez.

Bürgermeister Bill de Blasio will seinen Sparhaushalt so umstrukturieren, dass die Polizei weniger und soziale Einrichtungen mehr Geld bekommen. Es bewegt sich also auch abseits von Hollywood etwas beim Thema Polizeireform. „Defund the Police“ und „Abolish the Police“, die Polizei nicht länger so zu finanzieren wie bislang, sie gar abzuschaffen, das fordern Demonstrantinnen und Demonstranten dieser Tage lautstark. Dabei geht es längst nicht mehr nur um anti-rassistisches Training oder Körper-Kameras für Beamte. Häufig aber fällt unter den Tisch, dass Polizisten auch viele Aufgaben übernehmen, die nichts mit ihrem originären Auftrag zu tun haben: Für Sicherheit zu sorgen. Macht es da tatsächlich Sinn, einfach den Rotstift anzusetzen?

Beispiel New York: Die Polizei verfügt bislang über einen Haushalt von sechs Milliarden Dollar im Jahr. Das ist mehr, als die Metropole für Obdachlosenhilfe, öffentliche Krankenhäuser, Jugendarbeit und Parks zusammen ausgibt. In den fünf Jahren bis 2019 stiegen die Ausgaben für das „New York City Police Department“ (NYPD) um 22 Prozent. Dabei sind die Ausgaben auch andernorts enorm. Durchschnittlich geben die Städte in den Vereinigten Staaten aktuellen Berechnungen zufolge zwischen einem Drittel und sechzig Prozent ihres Budgets für die Polizei aus. Nach Ansicht der Reformer bekommt die Polizei damit zu viel Geld.