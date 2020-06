Trumps Gegner : Obama ist wieder da

Barack Obama mischt sich wieder ein. Seit einigen Wochen erhebt der frühere amerikanische Präsident laut und vernehmlich seine Stimme im Wahlkampf. Es fing damit an, dass er in einer vertraulichen Telefonkonferenz über Trumps Krisenmanagement lästerte. Davon erfuhr die ganze Welt, weil ein Mitschnitt an die Öffentlichkeit gelangte. Dann griff er Trump in einer Rede an, allerdings ohne ihn beim Namen zu nennen. Und das ist erst der Anfang.

Lange Zeit blieb Obama im Hintergrund, hielt sein Pulver trocken. Nur im Hintergrund zog er die Fäden und sprach mit Bernie Sanders, der sich schließlich aus dem Wahlkampf zurückzog. Nun kandidiert nur noch sein ehemaliger Vizepräsident Joe Biden. Der will Trump im November aus dem Weißen Haus jagen. Und Obama will ihm helfen. Kann das gutgehen? Sieht es nicht am Ende so aus, als müsse „Sleepy Joe“, wie Trump den 77 Jahre alten Demokraten gehässig nennt, von Obama gerettet werden? Für die Demokraten, für Biden und nicht zuletzt für Obama geht es um alles. Denn wenn Trump bleibt, wird er Obamas politisches Lebenswerk immer weiter beschädigen.