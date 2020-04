Corona-Hotspot New York : „Herr, erbarme Dich“

Das ist echt! Das ist echt!“ Der Mann in einem parkenden Auto hört nicht auf, ungläubig diesen Satz zu sagen. Mit seinem Handy filmt er eine Szene auf der anderen Straßenseite vor dem Brooklyn Hospital in New York. Ein Gabelstapler kommt aus der Einfahrt des Krankenhauses und fährt auf einen Sattelschlepper zu, nur ein weißes Tuch verhüllt, was er transportiert. „Sie bringen Leichname in einen Lastwagen“, spricht der Mann im Auto mit erregter Stimme in sein Handy und entschuldigt sich, dass seine Hand beim Filmen so zittert. Mehrere Personen mit Kitteln, Masken und Handschuhen stehen um den Gabelstapler herum und sehen zu, wie er seine Fracht ablädt. „Herr, erbarme dich“, sagt der Mann gegenüber.

Am Sonntag, als dieses Video entsteht, sterben in New York innerhalb von weniger als sieben Stunden 98 Menschen an Komplikationen rund um Covid-19, der Atemwegserkrankung, die vom neuartigen Coronavirus ausgelöst wird. Und von da an wird es noch schlimmer. Am Montag gibt es binnen sechs Stunden 124 Todesfälle, einen alle drei Minuten. Bis zum Dienstagabend steigt die Zahl der Corona-Toten in der amerikanischen Metropole auf 1096 an, und das Brooklyn Hospital ist nur eines von mehreren Krankenhäusern, die Kühllaster für Leichname herangeschafft haben. Mehr als 43.000 Menschen in der Stadt sind bis Mittwoch positiv auf das Virus getestet worden, im gesamten Bundesstaat New York gibt es jetzt mehr als 83.000 Infizierte und damit mehr als in ganz Deutschland.

Bürgermeister Bill de Blasio nennt New York das amerikanische „Epizentrum“ der Corona-Krise, und er warnt, das Gesundheitssystem der Stadt werde bald an seine Grenzen stoßen. An diesem Sonntag sei „D-Day“. Soll heißen, wenn bis dahin nicht mehr Kapazitäten geschaffen werden, werde es schwierig, alle Patienten zu versorgen. Vor allem medizinisches Personal und Beatmungsgeräte würden gebraucht, und die Stadt sei auf „konsistentere Hilfe der Bundesregierung“ angewiesen. „Es gibt die Gefahr, dass wir Leben zu verlieren beginnen, die man hätte retten können.“

In den vergangenen Tagen konnten New Yorker beobachten, mit welcher Verzweiflung die Stadt im Kampf gegen das Coronavirus aufrüstet. Das geschieht an sehr ungewöhnlichen Orten. Im Central Park hat eine christliche Organisation kurzerhand mehrere Zelte aufgebaut, die als behelfsmäßiges Lazarett für die Behandlung von Covid-19 dienen. Hier ist Platz für 68 Patienten, es gibt zehn Intensivbetten.

Eine ähnliche Krankenstation betreibt die Gruppe schon in Italien. Im riesigen Tenniskomplex im Stadtteil Queens, in dem jedes Jahr die „US Open“ stattfinden, soll ein provisorisches Krankenhaus mit 350 Betten entstehen. Es soll das nahe gelegene Elmhurst Hospital entlasten, das unter der großen Zahl von Covid-19-Patienten ächzt und in dem unlängst an einem einzigen Tag 13 Menschen an der Krankheit gestorben sind.

Mehr zum Thema 1/

Und weil die Corona-Krise die Krankenhäuser so stark in Beschlag nimmt, versucht New York auch händeringend, Kapazitäten für Patienten mit anderen Erkrankungen zu schaffen. Dazu dient das Lazarettschiff „USNS Comfort“ mit tausend Betten und zwölf Operationssälen, das von der Regierung in Washington geschickt wurde und am Montag im New Yorker Hafen einlief. Es war zuletzt nach den Terroranschlägen im September 2001 in der Stadt. Am Montag wurde außerdem ein Lazarett im Javits Center eröffnet, in dem sonst große Messen stattfinden. Weitere behelfsmäßige Krankenhäuser an anderen Orten der Stadt sind in Planung.