Neues Polizeigesetz : Auch der Bundesstaat New York verbietet Würgegriffe

New Yorker Polizisten stehen Anfang Juni am Times Square. Bild: AFP

Nach wochenlangen Protesten gegen Polizeibrutalität hat der Gouverneur des Bundesstaates New York, Andrew Cuomo, am Freitag ein erstes Gesetzespaket mit Reformen unterzeichnet. Es sieht unter anderem maximale Haftstrafen von bis zu 15 Jahren für Polizisten vor, die durch einen Würgegriff Menschen verletzen oder töten. Außerdem sollen künftig die Akten zu Fehlverhalten und Disziplinarverfahren von Polizisten leichter einsehbar sein.

Cuomo selbst schrieb auf Twitter dies sei ein „historischer Moment für New York“. Man habe die Situation genau beobachtet und sei aus einer neuen Perspektive der „Reform und Neuerfindung“ zu diesen systematischen Änderungen gelangt. Zudem kündigte der Gouverneur an, dass die Verteilung bundesstaatlicher Zuschüsse für Polizeibehörden an die Erarbeitung von Reformplänen gekoppelt werde.

Auch der amerikanische Präsident Donald Trump plant eine Polizeireform. Damit will Trump auf einen Entwurf der Demokraten reagieren, der unter anderem eine Vereinfachung der Strafverfolgung von Polizisten und den verstärkten Einsatz von Körperkameras vorsieht. „Das würde dazu führen, dass die Polizei sich zurückzieht“, kritisierte Sprecherin des Weißen Hauses, Kayleigh McEnany.

Den Einsatz von Würgegriffen befürwortet Trump nur in Ausnahmesituationen. Bei einem Kampf eines einzelnen Beamten mit einem Verdächtigen könne es manchmal dazu kommen, dass dieser einen Würgegriff anwendet. „Was soll man dann tun, loslassen und sagen: ,Lass uns noch einmal von vorne anfangen, ich darf dich nicht in einem Würgegriff halten?'“, sagte Trump in einem am Freitag ausgestrahlten Interview mit dem TV-Sender Fox News. Der Präsident sagte allerdings auch, dass er Würgegriffe nicht möge: „Ich finde es sehr gut, wenn sie im Allgemeinen beendet werden.“ Er wolle eine „mitfühlende, aber starke“ Polizei auf den Straßen sehen.

Einzelne amerikanische Städte haben bereits Reformen beschlossen und den Würgegriff im Polizeieinsatz verboten, darunter Houston, Washington und Los Angeles. In Minneapolis, wo der Schwarze George Floyd bei einem brutalen Polizeieinsatz getötet worden war, beschloss der Stadtrat die Auflösung der örtlichen Polizeibehörde.

Bei einer dieser Demonstrationen in Buffalo – ebenfalls im Bundesstaat New York – wurde Anfang Juni auch ein 75 Jahre alter Mann von Polizeikräften verletzt. Bei dem Sturz auf den Hinterkopf zog sich der Aktivist einen Hirnschaden zu, wie der Nachrichtensender „NBC News“ am Freitag unter Berufung auf dessen Anwalt berichtet. In einem Videoausschnitt, der den Vorfall zeigt, sieht man, wie sich der Mann mehreren Polizeikräften entgegenstellt und daraufhin von einem von ihnen umgestoßen wird. Während der Mann blutend auf dem Gehweg liegt, lassend Einsatzkräfte ihn dort liegen. Ein Polizist, der sich zu dem Verletzten hinunterbeugt, wird von einem Kollegen weggezogen.

Trump hatte im Nachgang auf Twitter spekuliert, dass es sich bei dem Mann um einen „Antifa-Provokateur“ handeln könne. Dies hatte zu scharfer Kritik an dem Präsidenten, unter anderem durch Cuomo geführt. Dieser warf Trump Verantwortungslosigkeit vor und kritisierte, Trump habe mit seinem Tweet „Öl ins Feuer“ gegossen. McEnany verteidigte den Präsidenten. Dieser habe lediglich eine Frage gestellt.

In zahlreichen Städten, darunter auch im Bundesstaat und der Metropole New York, hatten in den vergangenen Tagen Hunderttausende Menschen weitestgehend friedlich für ein Ende des Rassismus und für Gerechtigkeit für den bei einem brutalen Polizeieinsatz in Minneapolis ums Leben gekommenen Afroamerikaner George Floyd demonstriert.

In den Vereinigten Staaten sterben jährlich rund 1000 Menschen bei Polizeieinsätzen. Laut einer Analyse der Bowling Green State University in Ohio kam es zwischen 2005 und 2018 nur in 97 Fällen zur Festnahme eines Polizisten wegen Mord oder Totschlag und nur in 35 Fällen zu einer Verurteilung. Seit Jahren gibt es in den Vereinigten Staaten auch deshalb Diskussionen über Polizeigewalt, weil sie überproportional häufig Schwarze trifft.