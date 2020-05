Neue Pressesprecherin : Trump lässt wieder antworten

Premiere im Presseraum des Weißen Hauses: Nach über einem Jahr gab es dort am Freitag wieder ein reguläres Medienbriefing und gleichzeitig den Einstand von Donald Trumps neuer Sprecherin Kayleigh McEnany. McEnany machte bislang Pressearbeit für Trumps Wahlkampagne, unter anderem indem sie die Videosendung „Real News“ moderierte. Die 32-jährige ehemalige CNN-Journalistin ist Absolventin der Harvard Law School. Sie war zuletzt dadurch in Erscheinung getreten, dass sie in einem Fernsehinterview sagte, Trump werde Amerika stets beschützen und nicht zulassen, dass der Terrorismus oder das Coronavirus ins Land kämen. Das sei ein „erfrischender“ Kontrast zu dessen Amtsvorgänger Barack Obama. Zu dem Zeitpunkt Ende Februar hatte es schon mehrere Infektionen in den Vereinigten Staaten gegeben.

Es war im März 2019, als die damalige Trump-Sprecherin Sarah Huckabee Sanders zuletzt eine Pressekonferenz im Weißen Haus abgehalten hatte. Bis dahin waren diese Briefings berüchtigt für Wortgefechte mit Reportern und für die Lügen und Halbwahrheiten, die sie und ihr Vorgänger Sean Spicer verbreitet hatten. Unvergessen sind etwa die Verbalgefechte, die sich Spicer mit Reportern lieferte, nachdem Trump behauptet hatte, nie zuvor gesehene Menschenmassen seien bei seiner Amtseinführung gewesen – eine nachweisbar falsche Behauptung, auf die er bis heute gern zurückkommt. Eine wesentliche Aufgabe der Sprecher bestand auch stets darin, die Tweets des Präsidenten umzuinterpretieren oder Kritik daran abzuschmettern.

Spicer und Huckabee Sanders rechtfertigten auch Trumps Beschimpfungen und Machtdemonstrationen gegenüber Journalisten. So entzog das Weiße Haus CNN-Reporter Jim Acosta die Akkreditierung, nachdem der in einer Pressekonferenz mit Trump vom Präsidenten beschimpft worden war. Huckabee Sanders behauptete dazu, Acosta habe eine Angestellte falsch angefasst, als diese nach dem Mikrofon greifen wollte. Acosta inszenierte sich indessen seinerseits als Held im Kampf um die Pressefreiheit und erhielt den Zutritt zum Weißen Haus wenig später zurück.

„Ich werde Sie nie anlügen“

Huckabee-Sanders Nachfolgerin auf dem Posten, Stephanie Grisham, hielt in ihren neun Monaten im Amt keine einzige Pressekonferenz ab. Trump war Berichten zufolge zu dem Ergebnis gekommen, diese Termine schadeten ihm nur. Grisham sagte im vergangenen Jahr, die Pressekonferenzen hätten Journalisten dazu gedient, „Theater“ zu veranstalten und berühmt zu werden. Trump selbst gab zuletzt tägliche Medienbriefings zum Coronavirus, will diese aber einschränken. Der Präsident sagte, sie seien seine Zeit nicht wert – zuvor hatte es eine Serie von Ausfällen seinerseits gegeben. Höhepunkt war Trumps lautes Nachdenken über die Frage, ob das Virus durch die Injektion von Desinfektionsmitteln besiegt werden könne.

Die Juristin Kayleigh McEnany könnte nun wieder stärker als Filter und Interpretin von Trumps Aktionen fungieren. Reporter, die bei ihrer ersten Pressekonferenz dabei waren, beschrieben sie als freundlich und besonnen. So lehnte sie es beispielsweise ab, zu den geplanten Wahlkampfreisen des Präsidenten Stellung zu nehmen – die fallen als Parteiveranstaltungen nicht in ihren Zuständigkeitsbereich. Das Urteil anderer Kommentatoren fiel weniger wohlwollend aus. Die Neue habe sich als „blonde Version von Sarah Huckabee Sanders“ erwiesen und sei ein „williges Gefäß“ für Trumps Verschwörungstheorien, kommentierte Jack Shafer vom Magazin „Politico“.