Psychogramm eines Präsidenten : Krieg, bis ihn alle lieben

Als hätte er sie gewonnen: Trump hält am 1. Juni vor der Kirche St. John in Washington eine Bibel hoch. Bild: AP

Donald Trump wurde gefragt, ob sich Amerika jetzt im Kriegszustand befinde. Das war Mitte März, hatte also nichts mit den Protesten und Ausschreitungen zu tun, die das Land zehn Wochen später ergreifen sollten. In Minneapolis war der Afroamerikaner George Floyd noch nicht von einem weißen Polizisten getötet worden, in Washington hatte der Präsident noch nicht die Mobilisierung der Armee angekündigt, um das Land aus den Klauen von „Berufsanarchisten, gewalttätigen Mobs, Brandstiftern, Plünderern, Verbrechern, Randalierern, der Antifa und anderen“ zu befreien. Ist Amerika im Krieg? Die Frage bezog sich auf die Corona-Pandemie.

Andreas Ross Verantwortlicher Redakteur für Politik Online und stellvertretender verantwortlicher Redakteur für Nachrichten. F.A.Z. Majid Sattar Politischer Korrespondent für Nordamerika mit Sitz in Washington. F.A.Z.



Wochenlang hatte Trump die Gefahr heruntergespielt, über ein wundersames „Verschwinden“ des Virus spekuliert, sich als „Naturtalent“ der Epidemiologie gepriesen und den Amerikanern versprochen, die Zahl der Infektionen rasch auf „fast null“ zu drücken. Doch Mitte März war nicht mehr zu leugnen, dass die Fallzahlen auch in Amerika explodierten. Daher die Frage des Reporters: Führen die Vereinigten Staaten jetzt auch Krieg gegen ein Virus? Trump zögerte nicht. Ja, er betrachte sich jetzt als „Kriegspräsident“. Das Wort gefiel Trump. Vier Tage später schwärmte er: „Ich bin wirklich zufrieden mit unserer Arbeit. Ich bin so froh, dass dieses Team und ich hier sind, um mit dieser fürchterlichen Sache umzugehen. Viele Leute haben es gesagt, und so fühlt es sich für mich auch tatsächlich an: Ich bin ein Kriegspräsident.“

Die Antwort sagt viel über Donald Trump. Nicht so sehr wegen der martialischen Metapher; auch der französische Präsident hatte seine Landsleute mit einem „Wir sind im Krieg“ auf harte Zeiten eingestellt, und die Amerikaner sind sowieso daran gewöhnt, dass ihre Regierung „Kriege“ gegen alles Mögliche führt: den Hunger, die Drogen, den Krebs. Doch Trump nutzte die Vorlage nicht, um entschiedene Maßnahmen gegen das Coronavirus anzukündigen. Er nutzte sie, um sich selbst in eine neue, in eine für Hollywood-Präsidenten-Bewunderer wie ihn wohl höhere Sphäre seines Amts zu befördern. Denn für Donald Trump ist es zweitrangig, was das eigentliche Thema ist, ob es um Rassismus geht, um Polizeigewalt, um einen Anschlag, um die Nato, um die internationale Zusammenarbeit oder eben um die schwer zu fassende Lebensgefahr für Millionen seiner Landsleute: Es muss immer um ihn gehen, um Donald J. Trump, den Milliardär, der 2016 entgegen aller Vorhersagen zum 45. Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika gewählt wurde.

„Ein wahrhaft stabiles Genie“

Um den Präsidenten, der sich im vorigen Sommer auf Twitter als „großartig aussehend und klug, ein wahrhaft stabiles Genie!“ in Erinnerung rief. Der nicht nur von Virologie und Medizin angeblich „mehr als jeder andere“ versteht, sondern nach eigenen Aussagen außerdem von Steuern, Atomwaffen, erneuerbaren Energien, Währungsabwertungen, dem „Islamischen Staat“, Drohnen oder, ganz allgemein, von „Sachen“. Der sich selbst für den Nobelpreis ins Gespräch brachte oder auch für eine Tapferkeitsmedaille, die er sich dann selbst verleihen müsste. Der sich nicht nur 2005 damit gebrüstet hatte, dass man als Star „alles tun kann, was man will“, beispielsweise fremden Frauen zwischen die Beine zu fassen, sondern der sich im Weißen Haus erst recht für allmächtig erklärte und die Verfassung so interpretierte: „Als Präsident habe ich das Recht, zu tun, was ich will.“