Nach Attacken auf Ölindustrie : Trump droht mit Vergeltungsschlag

„Gewehr bei Fuß“ erwarte Amerika die letzte Bestätigung, wer für die Angriffe auf saudische Anlagen verantwortlich war, so Trump. Seine Regierung beschuldigt bislang nur Iran. Unterdessen rast der Ölpreis in die Höhe.

Mit diesem Bild will die amerikanische Regierung Schäden an einer angegriffenen Raffinierie in Saudi-Arabien belegen. Bild: U.S. government/Digital Globe via AP

Nach den Drohnenangriffen auf die saudische Ölindustrie verschärft sich der Ton zwischen den Vereinigten Staaten und Iran. „Wir haben Anlass zu glauben, dass wir den Täter kennen und warten Gewehr bei Fuß („locked and loaded“) auf die Bestätigung“, schrieb Amerikas Präsident Donald Trump in der Nacht zu diesem Montag auf Twitter. Man warte darauf, wen Saudi-Arabien – Irans Erzrivale in der Region – für die Angriffe verantwortlich mache und unter welchen Bedingungen man handeln werde.

Ein amerikanischer Regierungsvertreter untermauerte den am Wochenende geäußerten Vorwurf, Iran stecke hinter der Attacke. Es gebe Hinweise, dass die Flugkörper aus west-nordwestlicher Richtung und damit aus Richtung Irans gekommen seien, sagte er. Die Anschläge beeinträchtigen die Ölförderung Saudi-Arabiens enorm und sorgten bei Markteröffnung für kräftige Anstiege der Ölpreise. Die Vereinigten Staaten seien bereit, zur Stützung der Märkte die strategische Ölreserve anzuzapfen, erklärte Trump.

Wenige Minuten später schrieb Trump in einem Tweet, Medienberichte, wonach er „ohne Bedingungen“ zu einem Treffen mit der iranischen Führung bereit sei, seien „wie üblich“ falsch. Trump selber hat mehrfach gesagt, er sei ohne Vorbedingungen zu einem solchen Treffen bereit. Erst am vergangenen Dienstag hatte auch Außenminister Mike Pompeo noch einmal betont, Trump sei zu einem Treffen ohne Vorbedingungen bereit.

Vorwürfe gegen Iran

Zu den Angriffen am Samstag auf zwei Ölraffinerien in Saudi Arabien haben sich von Iran unterstützte Huthi-Milizen aus dem Jemen bekannt. Doch Amerikas Außenminister Pompeo beschuldigte am Wochenende ganz offen Iran: „Inmitten aller Appelle für eine Deeskalation hat Iran einen beispiellosen Angriff auf die weltweite Energieversorgung gestartet“, twitterte er. Ein amerikanischer Regierungsvertreter sagte, dass auch Marschflugkörper bei den Attacken eingesetzt worden seien. An den Ölanlagen seien 19 Einschlagspunkte gezählt worden. Die jemenitischen Rebellen hatten von zehn eingesetzten Drohnen gesprochen.

Iran wies die Vorwürfe zurück, die treibende Kraft hinter den Taten gewesen zu sein. Der Luftwaffenchef der Revolutionsgarden, Amirali Hadschisadeh, sagte der halbstaatlichen Nachrichtenagentur Tasnim zufolge, Iran sei bereit für einen Krieg. Der amerikanische Regierungsvertreter beharrte aber auf den Anschuldigungen: „Es gibt keinen Zweifel, dass Iran dafür verantwortlich ist. Wie auch immer man das dreht, es gibt kein Entkommen. Es gibt keine anderen Kandidaten.“ Die Spannungen in der Region haben zugenommen, seit Trump das internationale Atomabkommen mit Iran einseitig aufgekündigt hat. Danach weitete er die Sanktionen gegen die Islamische Republik aus, die vor allem auf deren Ölindustrie abzielen. Unterstützt werden die Vereinigten Staaten dabei von ihren Golf-Verbündeten Saudi-Arabien und Vereinigte Arabische Emirate.

Ölpreise schnellen in die Höhe

Bei den Angriffen waren die Produktionsanlagen des vor einem Börsengang stehenden Ölkonzerns Saudi Aramco schwer beschädigt worden. Nach saudischen Angaben fällt bis auf weiteres die Produktion von 5,7 Millionen Barrel (1 Barrel = 159 Liter) Öl pro Tag aus – das entspricht fünf Prozent der weltweiten Produktion. Einem Insider zufolge dürfte es „eher Wochen als Tage“ dauern, bis die volle Kapazität wieder erreicht wird. Gleichwohl werde angesichts der hohen Lagerbestände Saudi Arabiens damit gerechnet, dass die Exporte wie üblich weiterliefen.

Zur Markteröffnung in der Nacht zu diesem Montag sprangen die Ölpreise deutlich nach oben – der Preis für ein Barrel der Nordsee-Sorte Brent um mehr als 19 Prozent auf 71,95 Dollar, der für ein Barrel US-Leichtöl um mehr als 15 Prozent auf 63,34 Dollar. Im weiteren Verlauf schrumpften die Preisanstiege etwas zusammen.

Strategische Ölreserve

Trump erklärte, er habe bewilligt, die strategische Ölreserve anzuzapfen, um das Angebot auf den globalen Märkten aufrecht zu erhalten. Er habe außerdem die Behörden angewiesen, die Genehmigungen von geplanten Öl-Pipelines in Texas und anderen Staaten zu beschleunigen. Die strategischen Ölreserven der Vereinigten Staaten umfassen nach Angaben des Energieministeriums 630 Millionen Barrel. Saudi-Arabien produzierte der OPEC zufolge im vergangenen Monat rund 9,8 Millionen Barrel Öl pro Tag.

Der einflussreiche amerikanische Senator und Trump-Vertraute Lindsey Graham hatte sich am Samstag dafür ausgesprochen, iranische Ölraffinerien anzugreifen. Ein solcher Schritt würde der Führung in Teheran „das Rückgrat brechen“, schrieb er auf Twitter.