Aktualisiert am

Mueller will nicht vor dem Kongress aussagen

Zu Russland-Ermittlungen : Mueller will nicht vor dem Kongress aussagen

Sonderermittler Mueller äußerte sich am Mittwoch erstmals öffentlich zu den Russland-Ermittlungen. Bild: Reuters

Nach fast zweijährigen Ermittlungsarbeiten hat sich Sonderermittler Mueller am Mittwoch im Justizministerium erstmals öffentlich zur den Russland-Untersuchungen geäußert. In seinem Statement sagte er, er habe „nicht genügend Beweise gefunden, um eine umfassendere Verschwörung anzuklagen“, was die Trump-Kampagne betraf. Er könne jedoch keine Schlussfolgerung darüber ziehen, ob Präsident Donald Trump die Justiz behindert habe.

„Wenn wir sicher gewesen wären, dass der Präsident offensichtlich kein Verbrechen begangen hat, hätten wir das auch gesagt“, sagte Mueller. Zugleich sei es keine rechtliche Option, einen amtierenden Präsidenten wegen einer Straftat zu belangen, erklärte der Sondermittler weiter. Zuletzt hatte der 448 Seiten umfassende Bericht heftige parteipolitische Debatten ausgelöst. Die Demokraten forderten, dass Mueller im Kongress angehört werden solle. Der Sonderermittler erklärte jedoch in seinem Statement, dass er nicht vor dem Kongress aussagen werde, da er dies nicht für „angemessen“ halte. „Der Bericht ist meine Aussage“, sagte Mueller. Die Worte seien sorgsam gewählt und es gebe nichts, was er darüber hinaus sagen könne. Mueller sagte mehrfach, man habe eindeutige Versuche Russlands nachgewiesen, Einfluss auf die Präsidentschaftswahl zu nehmen. Diese Tatsache verdiene die Aufmerksamkeit aller Amerikaner.

Der Sonderermittler verkündete zudem, dass er keine weiteren öffentlichen Auftritte zu dem Thema plane und sich nun von seinem Posten zurückziehe. Sein Büro werde offiziell geschlossen. Das kurzfristig angekündigte Statement sorgte für Überraschung und wurde mit Spannung erwartet. Er habe selbst den Beschluss gefasst, sich öffentlich zu äußern, erklärte Mueller. Trump reagierte auf Twitter auf den Medienauftritt von Mueller: „Der Fall ist abgeschlossen. Danke!“

Hintergrund der Ermittlungen von Mueller war die mutmaßliche Einmischung Moskaus in den Präsidentschaftswahlkampf 2016. Ende März hatte Mueller seine Arbeit abgeschlossen und Justizminister William Barr einen Abschlussbericht übergeben, der mehrere Wochen danach – in Teilen geschwärzt – veröffentlicht wurde.

Darin schreibt Mueller, es habe „zahlreiche“ Kontakte zwischen Trumps Lager und Vertretern Russlands gegeben. Beweise für eine Straftat lägen aber nicht vor. Außerdem listete Muellers Team diverse Versuche Trumps auf, Einfluss auf die Untersuchungen zu nehmen. Die Ermittler ließen aber offen, ob Trump sich damit der Justizbehinderung schuldig machte.

Um Muellers Arbeit ranken sich viele politische Kämpfe. Die Demokraten verlangen vom Justizministerium, dass es den kompletten Mueller-Bericht ohne geschwärzte Stellen sowie die zugrundeliegenden Beweise an den Kongress übergibt.