Trump und die Mortalitätsrate : Ist Corona in Amerika weniger lebensgefährlich?

Unbekümmert in die Krise: Ende Juni strömten die Menschen im kalifornischen Huntington Beach an den Strand. Bild: AP

Eines hat die Covid-19-Pandemie in den vergangenen Wochen immer wieder gezeigt: Numerische Zusammenhänge und Entwicklungen erschließen sich oft nicht auf den ersten Blick. Deshalb kann auch Donald Trump hoffen, dass seine neuesten Tweets zum Thema verfangen.

Der amerikanische Präsident erweckt darin den Eindruck, dass Corona-Infektionen nirgends auf der Welt so glimpflich verliefen wie in den Vereinigten Staaten. „Wir haben die niedrigste Mortalitätsrate der Welt“, brüstete sich der Präsident am Dienstag. Weil das in dieser Absolutheit leicht als Falschbehauptung zu entlarven war, schwächte er sie tags drauf leicht ab, sattelte dafür aber rhetorisch drauf: „Mortalitätsrate des China-Virus zählt zu den NIEDRIGSTEN aller Länder“, twitterte Trump am Mittwoch.

Sein eigener Berater, der Immunologe Anthony Fauci, hat eindringlich davor gewarnt, auf diese Weise Entwarnung zu signalisieren. Doch knapp vier Monate vor der Wahl will Trump unbedingt den düsteren Corona-Nachrichten etwas entgegensetzen. Denn die Infektionszahlen steigen unaufhörlich. Derzeit werden aus den Vereinigten Staaten täglich neue Höchstwerte gemeldet. Am Dienstag stieg die Zahl der insgesamt bisher gemeldeten Infektionen auf drei Millionen, am Mittwoch gab es mit mehr als 60.000 neuen Infektionen den fünften nationalen Rekord binnen neun Tagen. 24 der 50 Bundesstaaten hatten nach Angaben der Zeitung „New York Times“ schon in der vorigen Woche mehr Neuninfektionen gemeldet als in irgendeinem vorherigen Siebentageszeitraum. „Wir stecken knietief in der ersten Welle“, hat Fauci diese Woche bekräftigt. Kürzlich sagte er voraus, dass die Zahl der täglichen Neuinfektionen bald auf 100.000 steigen dürfte, wenn die Staaten nicht wieder rigide Maßnahmen erließen.

Trump profitiert von einem statistischen Effekt

Doch Trump versucht, von einem zunächst statistischen Effekt zu profitieren: Der Fallverstorbenenanteil, der sich als Quotient der Todesfälle und der gemeldeten Infektionsfälle bestimmt, bewegt sich bei einer stark steigenden Zahl positiver Testergebnisse erst einmal nach unten. Derzeit liegt er bei 4,4 Prozent. Das ist in der Größenordnung des deutschen Werts, der aktuell 4,6 Prozent beträgt – und ein deutlich niedrigerer Wert als etwa im Vereinigten Königreich, wo derzeit 15,4 Prozent der gemeldeten Infektionen tödlich endeten.

Es kann viele Gründe für diese extreme Spannbreite von Werten zwischen den verschiedenen Ländern geben. Die von der nationalen Testpraxis abhängige jeweilige Dunkelziffer in der Zahl der Infektionen spielt eine entscheidende Rolle, aber auch auf die Qualität des Gesundheitssystems und verfügbare Behandlungsstrategien kommt es an, ebenso wie auf demographische Charakteristika und die Verbreitung des Virus in den verschiedenen Altersgruppen. Insbesondere letzterer Punkt springt in den Vereinigten Staaten ins Auge, wenn die aktuellen Zahlen interpretiert werden sollen.

Die Infizierten sind im Durchschnitt jetzt viel jünger – noch

Nach Faucis Angaben ist das mittlere Alter der Infizierten um 15 Jahre im Vergleich zu der Phase gesunken, in der die Großstädte New York, New Orleans und Chicago besonders betroffen waren. In Kalifornien beispielsweise gehört mittlerweile ein Drittel der Infizierten zur Gruppe der 18- bis 34-Jährigen. Da die Schwere der Covid-19-Verläufe sehr stark vom Alter abhängt, ist angesichts dieser demographischen Verschiebung tatsächlich mit einer Senkung des Fallverstorbenenanteils zu rechnen.