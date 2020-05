Polizeigewalt in Minneapolis : Ein amerikanisches Grundübel

Im Namen der Vereinigten Staaten: Ein Demonstrant vor einem in Brand gesteckten Alkoholgeschäft in Minneapolis. Bild: dpa

Wenn Einsicht tatsächlich der erste Schritt zur Besserung sein sollte, dann könnte man wenigstens daraus einen Hauch von Hoffnung schöpfen: Kaum war das Handyvideo aus Minneapolis bekannt, in dem das unmenschliche und tödliche Vorgehen weißer Polizisten gegen einen schwarzen Verdächtigen dokumentiert ist, solidarisierten sich maßgebliche Politiker und Funktionäre mit dem Opfer und nicht mit dem Täter. Der Polizeichef entließ die vier Polizisten umgehend, anstatt sich mit einer Suspendierung zu begnügen und zu hoffen, die Empörung aussitzen zu können. Der (weiße) Bürgermeister sprach unumwunden aus, dass der getötete George Floyd „noch leben würde, wenn er weiß wäre“. Polizeichefs und Verbandsfunktionäre aus anderen Teilen des Landes sprechen von Mord.

Vergleichsweise still blieben diesmal diejenigen, die den Aufschrei „Black Lives Matter“ (Schwarze Leben zählen) sonst so gern mit der Trotzparole „Blue Lives Matter“ übertönen, weil die Polizeiuniformen blau sind. Sogar Donald Trump schrieb, wenn auch erst nach einiger Bedenkzeit, von einem „sehr traurigen und tragischen“ Tod, ordnete eine Untersuchung durch den Bund an und versprach Gerechtigkeit. Das mag eine Selbstverständlichkeit sein. Immerhin hat das halbe Land gesehen, wie ein Polizist minutenlang auf Floyds Genick kniete. Genauso wenig wie seine drei Kollegen kümmerte er sich um dessen Atemnot oder die Appelle der Passanten, den Mann am Leben zu lassen. Aber leider ist diese Solidarisierung keine Selbstverständlichkeit für einen Präsidenten, der zum Beispiel 2017 in einer Rede Polizisten aufforderte, bloß nicht „zu nett“ zu Verdächtigen zu sein.

Doch bei näherem Hinsehen bleibt der Hoffnung sehr wenig Raum. Man muss nicht die Plünderungen und Brandstiftungen in Minneapolis und St. Paul gutheißen, um die Wut zu verstehen und festzustellen, dass es viel zu spät für Einsicht und erste Schritte ist. Das Problem mit der Gewalt, die weiße Polizisten schwarzen Bürgern antun, ist uralt. Es hat lange vor dem Vorfall in Ferguson nahe Saint Louis begonnen, wo 2014 ein weißer Polizist den unbewaffneten Afroamerikaner Michael Brown erschoss und sich in der Folge die Black-Lives-Matter-Bewegung formierte. Weitere Fälle in Chicago, New York, Baltimore oder Charlotte beschäftigten bald darauf die Weltöffentlichkeit, aber das war immer nur die Spitze eines gigantischen Eisbergs. Schon 2016 mündeten andauernde Proteste wegen des bei einer Verkehrskontrolle im Großraum von Minneapolis und Saint Paul erschossenen Schwarzen Philando Castile auch dort in Ausschreitungen.

Über allem hängt die soziale Frage

Allein in Minnesota, einem jenseits dieser Metropolregion dünn besiedelten Staat mit weniger als sechs Millionen Einwohnern, verzeichnet die Liste der Zeitung „Star Tribune“ von „Todesfällen mit Polizeibeteiligung seit 2000“ inzwischen 193 Fälle. Beileibe nicht alle, aber viel zu viele sind Folge von unangemessener oder gar rassistischer Polizeigewalt. Dem Problem ist schon deshalb schwer beizukommen, weil weder Gewaltexzesse noch Rassismus auf die Polizei begrenzt sind und weil beides eng mit der sozialen Frage verknüpft ist. In diesen Wochen wirft die Corona-Krise ein weiteres Licht auf die schockierende Ungleichheit zwischen Schwarzen und Weißen in Amerika.

Nach einer zweiten Nacht von Ausschreitungen und Plünderungen, in der eine Polizeiwache abbrannte, hat Minnesotas demokratischer Gouverneur die Nationalgarde aktiviert. Wieder einmal müssen also in Afghanistan und anderswo gestählte Soldaten auf den Straßen einer amerikanischen Großstadt für Ordnung sorgen, nachdem die örtliche Polizei eine Großkrise verursacht hat. Donald Trump verfiel umgehend in alte Muster, beschimpfte auf Twitter den „sehr schwachen, linksradikalen Bürgermeister“ von Minneapolis und stellte in Aussicht, dass die Bundesregierung die Kontrolle übernehmen werde. Zu Recht warf er den Plünderern und Brandstiftern vor, das Gedenken an den getöteten George Floyd in den Dreck zu ziehen; zu Unrecht sparte er sich den Hinweis, dass die allermeisten Demonstranten friedlich marschierten und die Gewalt ablehnen.

Trump spricht vom „Pack“ – wie einst Obama

Nicht zufällig bezeichnete Trump die Randalierer als „Pack“. Denn genau so hatte Amerikas erster schwarzer Präsident Barack Obama 2015 die Plünderer von Baltimore genannt, die nach dem Tod des Schwarzen Freddie Gray in Polizeigewahrsam unter anderem einen Drogeriemarkt in Baltimore in Brand gesteckt hatten. Obama hatte damals ausführlich über die jahrzehntealte Doppelkrise von Polizeigewalt und Rassismus gesprochen und die Wut für berechtigt, die Gewalt aber für „kontraproduktiv“ erklärt. Wer in Geschäfte einbreche, der protestiere nicht, sondern stehle, führte Obama aus. Wer ein Gebäude anzünde, der sei kein Bürgerrechtler, sondern sei ein Brandstifter. Bei Trump freilich ging der Gedanke anders weiter: mit einer brutalen Drohung. Das Militär stehe bereit, denn: „Wenn das Plündern beginnt, beginnt das Schießen.“ Die gereimte Parole („when the looting starts, the shooting starts“) stammt von Walter Headley, der 1967 als Polizeichef in Miami Bürgerrechtsproteste niederschlug, die sich gegen rassistische Polizeitaktiken wandten.

Twitter kennzeichnete den Tweet als „gewaltverherrlichend“, löschte ihn aber nicht. So vermischt sich der fundamentale Skandal der Polizeigewalt gegen Schwarze mit dem neuesten Aufreger aus dem Weißen Haus: dem großen Trump-gegen-Twitter-Duell, mit dem die Amerikaner nun wohl (mindestens) bis zum Wahltag im November unterhalten werden sollen, jedenfalls erst einmal vom Leiden der Corona-Kranken abgelenkt werden sollen. Das macht nicht Trump zur Ursache des amerikanischen Grundübels, das sich in Minneapolis in Erinnerung gerufen hat. Aber es zeigt, wie viel schwerer es das Land mit diesem spalterischen Präsidenten hat, seine fundamentalen Probleme zu lösen. Als wären die nicht ohne Trump groß genug.