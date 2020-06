Militäreinsatz im Inneren : Darf Trump das?

Aktualisiert am

In Washington wurden schon Black Hawks eingesetzt, um Randalierer im Tiefflug einzuschüchtern. Können anderswo die Gouverneure einen Armeeeinsatz verhindern? Und warum nennt Trump die Antifa eine Terrororganisation? Die wichtigsten Antworten.

Die Nationalgarde rollt in der Hauptstadt Washington ein. Bild: Reuters

Am Montagabend hat Präsident Donald Trump die gewaltsamen Übergriffe, Plünderungen und Brandstiftungen während der Proteste gegen Rassismus und Polizeigewalt in Dutzenden amerikanischen Städten als „Inlandsterrorismus“ bezeichnet und hinzugefügt: „Die Zerstörung unschuldiger Leben und das Vergießen unschuldigen Bluts sind Angriffe gegen die Menschlichkeit und ein Verbrechen gegen Gott.“

Andreas Ross Verantwortlicher Redakteur für Politik Online und stellvertretender verantwortlicher Redakteur für Nachrichten. F.A.Z.

Deshalb habe er die Gouverneure der 50 Bundesstaaten am Montag aufgefordert, ihre Städte mit genügend Nationalgardisten zu schützen, „so dass wir die Straßen beherrschen“. Dann kündigte Trump an: „Wenn sich eine Stadt oder ein Staat weigern, die zum Schutz des Lebens und Eigentums seiner Einwohner notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, werde ich das Militär der Vereinigten Staaten einsetzen und das Problem schnell für sie lösen.“ Nach eigenen Angaben hat der Präsident bereits „alle verfügbaren zivilen und militärischen Kräfte mobilisiert“, um die Rechte der Amerikaner zu schützen.

Ausdrücklich nannte Trump dabei nur ein Recht, nämlich das im zweiten Verfassungszusatz niedergelegte Recht auf Bewaffnung. Vermutlich wollte er damit Kritik aus dem eigenen Lager vorbeugen, in dem seit vielen Jahren Warnungen kursieren, dass ein Präsident den Ausnahmezustand verhängen und das Militär einsetzen könnte, um den Bürgern ihre Schusswaffen wegzunehmen.

Trump teilte ferner mit, er setze „Abertausende schwer bewaffnete Soldaten“ sowie weiteres Personal in der Hauptstadt Washington ein. Schließlich drohte Trump den „Organisatoren des Terrors“ lange Haftstrafen an. „Das schließt die Antifa und andere Anstifter dieser Gewalt ein“, fügte der Präsident hinzu.

Sind nicht längst Soldaten auf den Straßen?

Schon seit Tagen werden in verschiedenen Bundesstaaten teils schwer bewaffnete Soldaten eingesetzt, um Gebäude zu beschützen oder der Polizei zu helfen, Ausgangssperren durchzusetzen. Sie entstammen der jeweiligen Nationalgarde. Jeder Staat verfügt seit dem Inkrafttreten des „Militia Act“ im Jahr 1903 über eine solche Freiwilligenmiliz, aufgeteilt jeweils in Heeres- und Luftwaffenkräfte. Sie unterstehen dem Kommando des jeweiligen Gouverneurs; das Pentagon kann über die Kräfte in Friedenszeiten grundsätzlich nicht verfügen.

Oft handelt es sich dennoch um einsatzerprobte Soldaten – zum einen, weil etwa Irak – oder Afghanistanveteranen die Streitkräfte verlassen und zivile Berufe ergriffen, sich aber zum Dienst in der Nationalgarde gemeldet haben. Zum anderen, weil mit Zustimmung des Kongresses immer wieder Einheiten der Nationalgarde in Auslandseinsätze geschickt worden sind. Die Nationalgarden aller Staaten verfügen in der Summe über mehr als 430.000 Kräfte, für deren militärische Ausrüstung jeweils die Staaten verantwortlich sind. Sie sind diejenigen, die auch nach Naturkatastrophen helfen oder im Fall akuter Terrorwarnungen vielerorts für den Schutz der Infrastruktur eingesetzt werden.