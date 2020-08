Michelle Obama über Trump : „Man kann sich nicht durch diesen Job faken“

In einer anrührenden Rede greift die frühere First Lady Donald Trump an: „Er ist der falsche Präsident für unser Land.“ Ihr Auftritt wird den Erwartungen mehr als gerecht, die Herausforderer Joe Biden und die Choreographen des Parteitages in ihn gesetzt hatten.

Natürlich kam Michelle Obama an einem Zitat nicht vorbei. Vor vier Jahren hatte die damalige First Lady Worte gefunden, welche den Demokraten in der Auseinandersetzung mit Donald Trump einen moralischen Kompass boten: „When they go low, we go high“ – Wenn die anderen an niedere Instinkte appellieren, zeigen wir erst recht, was Anstand ist. Mit dem Satz – geäußert 2016 auf dem Nominierungsparteitag Hillary Clintons in Philadelphia – begeisterte Obama ihre Partei. Deren Präsidentschaftskandidatin vermochte es hingegen nicht, die Herzen der Amerikaner zu erreichen.

Majid Sattar Politischer Korrespondent für Nordamerika mit Sitz in Washington. F.A.Z.



Nun, am Montagabend, sagte Obama als Hauptrednerin am Eröffnungsabend des Nominierungsparteitags der Demokraten: In den vergangenen vier Jahren sei sie oft gefragt worden, ob man angesichts der Schläge unter die Gürtellinie von der anderen Seite mit Anstand wirklich weiterkomme. Ihre Antwort: Nur damit. „Wenn wir die gleiche Taktik anwenden wie die anderen, wenn wir Leute erniedrigen und entmenschlichen, werden wir nur Teil des hässlichen Lärms.“

Michelle Obama beließ es aber nicht bei moralischen Geschichten. Sie hatte eine konkrete Botschaft: Anstand bedeute nicht, dass man der Böswilligkeit nur ein freundliches Lächeln entgegensetze. Man müsse die Lügen entlarven mit der bitteren Wahrheit. Sie wolle daher so ehrlich sein wie möglich: Donald Trump sei der falsche Präsident für das Land. Er habe genug Zeit gehabt, um zu beweisen, dass er der Aufgabe gerecht werden könne. Er sei offensichtlich überfordert, sagte sie mit Blick auf die Corona-Pandemie, die Rezession und die Unruhen im Land. „Man kann sich ganz einfach nicht durch diesen Job faken.“

Von Merkel-CDU bis Linkspartei

Sie wisse natürlich, dass ihre Botschaft bei einem Teil der Amerikaner nicht ankomme. Das Land sei tief gespalten, und sie spreche nun einmal als schwarze Frau auf einem Parteitag der Demokraten. Aber es sei auch bekannt, dass sie Parteipolitik hasse, und dass sie stets sage, was sie fühle. Deshalb bitte sie die Amerikaner, ihr zumindest eines abzunehmen: „Wenn ihr denkt, die Dinge könnten unmöglich noch schlechter werden, glaubt mir: Können sie doch.“ Im Moment arbeiten Trumps Unterstützer daran, die Wahlbeteiligung zu senken. Wenn sie nicht fair gewinnen könnten, versuchten sie, Leute an ihrer Stimmabgabe zu hindern. Sie verbreiteten Lügen über Wahlbetrug und versuchten, Wähler einzuschüchtern. Daher sei eine Wählermobilisierung wie 2008 und 2012 nötig – wie in jenen Jahren also, in denen ihr Mann Barack Obama die Menschen an die Wahlurnen trieb. „Wir müssen das gleiche Maß an Leidenschaft für Joe Biden zeigen“, sagte sie. „Geht wählen! Wenn es geht, am Wahltag, wenn nicht, per Briefwahl. Beantragt diese am besten noch heute!“

Der Auftritt der früheren First Lady wurde den Erwartungen mehr als gerecht, die Biden und die Choreographen des Parteitages in ihn gesetzt hatten. Gerade weil das Online-Format der Versammlung, die über weite Strecken wie ein Werbeblock in Endlosschleife wirkte, die Zuhörer nicht gerade fesselt, bedurfte es einer besonderen Einlage. Das Wahlkampfteam verfolgte am Auftaktabend das Ziel, das breite Spektrum der Partei zu Wort kommen zu lassen. Die Demokraten verstehen ihre Partei ohnehin als großes Zelt, das vielen Strömungen Platz bietet. Seitdem insbesondere in vielen Ostküsten-Metropolen der linke Parteiflügel den Ton angibt, reicht das Spektrum der Demokraten inzwischen – in deutsche Kategorien übersetzt – von Merkel-CDU bis Linkspartei. Biden war es nicht nur wichtig, die Parteilinke zu bedienen, sondern auch moderate Republikaner zu Wort kommen zu lassen, die sich stets gegen Trump zur Wehr gesetzt hatten und nun für ihn werben.