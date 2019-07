Mueller über Russland-Affäre : Der Moment, auf den alle gewartet haben

Als Robert Mueller am Mittwoch um 8.43 Uhr seine Papiere in die Hand nimmt, ist es mucksmäuschenstill im Saal des Rechtsausschusses. Nach mehr als zwei Jahren ist der Moment der Wahrheit gekommen. Und obwohl der frühere Sonderermittler der Russland-Affäre gleich zu Beginn der Anhörung noch einmal klarstellt, dass seine Aussage sich im Rahmen seines Abschlussberichts bewegen werde, ist schon Sekunden später klar: Die Mitglieder des Ausschusses werden alles daran setzen, dies zu verhindern – und zwar sowohl Demokraten als auch Republikaner.

Majid Sattar Politischer Korrespondent für Nordamerika mit Sitz in Washington. F.A.Z.

Der Ausschussvorsitzende Jerry Nadler kommt gleich zur Sache: Präsident Donald Trump behaupte, er sei „völlig entlastet“ worden – stehe das so in seinem Bericht, fragt der Demokrat. Mueller: „Das steht nicht in dem Bericht.“ Nadler fragt weiter: Komme er, Mueller, zu dem Ergebnis, dass Trump sich nicht der Justizbehinderung schuldig gemacht habe? Mueller: „Nein.“ Er hatte stets hervorgehoben, dass er darauf verzichtet habe, das Verhalten des Präsidenten strafrechtlich zu bewerten, weil er sich an die Richtlinie des Justizministeriums halte. Demnach kann ein amtierender Präsident nicht angeklagt werden. Später sagt Mueller jedoch, wenn Trump aus dem Amt ausscheide, könne er belangt werden.

„Collusion“ ist keine Strafrechts-Kategorie

Schließlich: Mueller sei zu dem Ergebnis gekommen, dass es 2016 keine „Verschwörung“ zwischen Trumps Wahlkampfteam und Russland gegeben habe, führt Nadler aus. Bedeute dies, dass Trump auch vom Vorwurf der „Absprachen“ („collusion“) entlastet sei? Mueller: Er halte sich an seinen Bericht. Soll heißen: „Collusion“ ist keine strafrechtliche Kategorie. Das Ermittlerteam hatte zwar zahlreiche Versuche dokumentiert, wie Trumps Leute von russischen Quellen profitieren wollten, die Beweise für eine Verschwörung reichten aber nicht aus.

Mehr zum Thema 1/

Nadlers Fragen und Muellers Antworten, so viel ist nach wenigen Minute klar, bedeuten eines: Trumps Mantra „No collusion, no obstruction“ ist haltlos, zumindest in dieser Eindeutigkeit. Das freilich ruft die Republikaner in dem Ausschuss auf den Plan. Deren Obmann Doug Collins hatte schon in seinem Eröffnungsstatement hervorgehoben, Trumps gelegentliche Äußerungen darüber, dass die Ermittlungen gestoppt werden müssten, seien schlicht Ausdruck von Frustration gewesen, da er, wie Mueller ja selbst befinde, unschuldig sei und sich daran gehindert gesehen habe, sein Amt auszuführen. Mitnichten habe der Präsident jedenfalls die Justiz behindert, schließlich sei Muellers Untersuchung ja eben nicht beendet worden.

Semantische Diskussionen

Nun, im Frageteil, widmet sich Collins der juristischen Semantik: Ob es richtig sei, dass die Begriffe Konspiration und Absprache umgangssprachlich als Synonyme verwendet würden. Mueller: „Nein.“ Warum er dann aber genau das in dem Bericht geschrieben habe? Der frühere Sonderermittler ist irritiert. Er blättert in dem 400-Seiten-Opus, räuspert sich, und bittet um Wiederholung der Frage. Nach einigem Hin und Her findet man die Textstelle, in der davon die Rede ist, beide Begriffe seien umgangssprachlich „weitgehend“ synonym.