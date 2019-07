Kamala Harris : Die Anklägerin

Es war ihr Abend – am vergangenen Donnerstag brachte Senatorin Kamala Harris den Favoriten im Rennen um die demokratische Präsidentschaftskandidatur, Joe Biden, in Bedrängnis. Nun rückt sie in den Umfragen an ihn heran. In einer neuen Erhebung der Quinnipiac Universität kommt Biden auf 22 Prozent Zustimmung der demokratischen Wähler und Harris auf 20. Das Risiko, das Harris in der ersten Fernsehdebatte der Kandidaten einging, scheint sich auszuzahlen. In Miami hatte sie die laufende Diskussion über Rassismus unterbrochen: als einzige Schwarze auf der Bühne wolle sie hierzu sprechen. Dann griff sie Biden an, für seine freundlichen Worte über zwei verstorbene Parteikollegen aus dem Süden, die für die „Rassentrennung“ gekämpft hatten – und für seine Opposition gegen das „Busing“ in den 1970er Jahren, mit dem schwarze und weiße Schüler gleichmäßiger über die Bezirke verteilt werden sollten.

Biden machte einen Fehler, als er seine damalige Position nicht korrigierte. Der ehemalige Vizepräsident von Barack Obama argumentierte, dass es das Recht der Bundesstaaten gewesen sei, die Maßnahmen zur Überwindung von Rassismus zu bestimmen. Harris, die ihre Breitseite gegen Biden vorher mit ihrem Wahlkampfteam vorbereitet hatte, setzte darauf, dass viele Amerikaner sich durchaus erinnern, was diese Argumentation in der Praxis bedeutete. Bundesstaaten erfanden im 20. Jahrhundert alle möglichen Tricks, um die gerichtlich angeordnete Integration von Schulen und öffentlichem Leben zumindest zu verzögern – einige Südstaaten förderten etwa aggressiv weiße Privatschulen mit staatlichem Geld.

Während Biden gegen das „Busing“ in seinem Heimatstaat Delaware gearbeitet habe, sei ein kleines Mädchen in Kalifornien in eine integrierte Schule gefahren worden, sagte Harris – fast zwanzig Jahre nach dem offiziellen Ende der „Rassentrennung“ im Erziehungswesen, weil eben die Bundesstaaten so langsam handelten: „Dieses kleine Mädchen war ich.“ Ein paar Stunden später gab es dass passende Kinderfoto von ihr auf Twitter, und dann wurden vom Wahlkampfteam der 54 Jahre alten Harris auch schon die entsprechenden T-Shirts verkauft. Vorbereitung und Vermarktung waren typisch für einen amerikanischen Wahlkampf, doch die wütenden Reaktionen ließen nicht lang auf sich warten.

Accounts mit unklarer Identität twitterten bald nach der Debatte den Versuch einer Schmutzkampagne gegen Harris, der an die „Birther“-Verschwörungstheorie gegen Barack Obama erinnerte. Manche behaupteten, die Senatorin sei in Kanada geboren, weil die Tochter einer indischen Krebsspezialistin und eines jamaikanischen Professors dort einige Jugendjahre verbrachte. Rechte verbreiteten im Internet auch die Lüge, Harris sei „gar nicht schwarz“. Viele schwarze Amerikaner stammen aus der Karibik – der Streit drehte sich eher darum, ob Harris so getan habe, als ob sie von amerikanischen Sklaven abstamme. Das hatte sie tatsächlich nie getan. Präsidentensohn Donald Trump jr, löschte einen entsprechenden Tweet von einem „Alt-Right“-Anhänger wieder und Harris' Konkurrenten wie Cory Booker und Elizabeth Warren verurteilten die Schmutzkampagne.

Die hatte vor allem eines deutlich gemacht: Trumps Anhänger wissen, wie entscheidend Wähler, die nicht weiß sind, für den Erfolg oder Misserfolg der Demokraten sind. Gehen sie in großer Zahl zur Wahl, können allein die rund 13 Prozent schwarzen Amerikaner die Abstimmung ebenso entscheidend beeinflussen wie durchs Zuhausebleiben. Besonders schwarze Wählerinnen unterstützten bislang mehrheitlich Joe Biden, nun sei in ihren Antworten eine „dramatische Veränderung“ zu verzeichnen, stellte etwa der Fernsehsender NBC fest. Demnach fiel der Beliebtheitswert von Biden bei schwarzen Wählern von 48 auf 31 Prozent, während er bei Harris von 11 auf 27 Prozent anstieg. Diese Veränderungen sind zum Teil auch mit Bidens hohem Bekanntheitsgrad zu erklären, zu dem die anderen Kandidaten nach der ersten Fernsehdebatte aufschließen konnten.