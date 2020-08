Nominierung von Kamala Harris : „Furchtlose Kämpferin für die kleinen Leute“

Als Joe Biden am Dienstag Kamala Harris in einem Video-Anruf mitteilte, dass seine Wahl auf sie gefallen sei, dürfte die Senatorin schon eine Ahnung gehabt haben. Die Parteiorganisation der Demokraten hatte am Morgen einen etwas konkreteren Ablaufplan für den Nominierungsparteitag in der kommenden Woche mitgeteilt. Sie selbst wurde als Rednerin für die virtuelle Versammlung angekündigt – und zwar ziemlich am Ende. Nach ihr ist nur noch ein Auftritt der Biden-Familie vorgesehen und die Rede des Präsidentschaftskandidaten selbst. Dramaturgisch gesehen sprach die Rednerfolge dafür, dass sie Bidens „running mate“ sein würde: die Kandidatin für das Amt des Vizepräsidenten.

Majid Sattar Politischer Korrespondent für Nordamerika mit Sitz in Washington. F.A.Z.



Biden ließ sich lange Zeit mit der Entscheidung. Eigentlich hatte er die Personalie schon zu Monatsbeginn verkünden wollen. Nun teilte er aus Wilmington schriftlich mit, er habe die große Ehre, bekanntzugeben, dass er eine „furchtlose Kämpferin für die kleinen Leute und eine der besten öffentlichen Bediensteten des Landes“ ausgewählt habe. Harris wiederum erwiderte auf Twitter, es sei eine Ehre für sie, alles zu geben, um Biden zum Oberbefehlshaber zu machen.

Wahlkampf in Zeiten der Coronavirus-Pandemie muss ohne die große Bühne auskommen. Immerhin verabredete man, am Mittwoch in Delaware aufzutreten. Harris ist Bidens sicherste Wahl – eine einfache Entscheidung war es gleichwohl nicht. Der frühere Vizepräsident und die junge Senatorin aus Kalifornien verbindet keine lange Geschichte. Und der kurze intensive Austausch als Konkurrenten um die Präsidentschaftskandidatur der Demokraten machte sie nicht gerade zu natürlichen Partnern.

Schwieriger Auswahlprozess

Dass der Video-Anruf aus dem Keller der Biden-Residenz erst jetzt erfolgte, hing damit zusammen, dass die Kriterien für das ideale Profil für das Vizepräsidentenamt von keiner der zwischenzeitlich elf Kandidatinnen gänzlich erfüllt wurden. So zog sich die Arbeit von Bidens Auswahlkomitee unter der Leitung seines alten Vertrauten und früheren Senators Chris Dodd hin. Dass es eine Frau sein sollte, hatte Biden frühzeitig verkündet. Dass es eine „person of color“ sein würde, eine Vertreterin einer sichtbaren Minderheit, hatte er nachträglich angedeutet – gleichsam als Geste an die „Black-lives-matter“-Bewegung.

Zudem verlangte die Parteilinke nach einer Balance zum moderaten Präsidentschaftskandidaten. Doch durfte die Person die politische Mitte nicht verschrecken, schließlich ist Bidens Kapital seine Wählbarkeit im Lager der Unabhängigen und moderaten Republikaner.

Der Kandidat hatte zuletzt hervorgehoben, er suche jemanden, der politisch seine Grundphilosophie teile, aber gleichwohl selbstbewusst genug sei, ihm in vertraulichen Unterredungen zu widersprechen. Das galt als Hinweis darauf, dass eine allzu linke Bewerberin nicht zum Zuge kommen würde. Weiter hatte er geäußert, dass die Person „von Tag eins an“ auf die Präsidentschaft vorbereitet sein müsse. Vizepräsidenten trennt bekanntlich nur „ein Herzschlag“ vom Präsidentenamt – stirbt ein Amtsinhaber, übernehmen sie automatisch das Amt.

Allen Beteiligten war bewusst, dass die Kandidatin sich mehr als sonst als Reserve-Präsidentin eignen müsse. Der 77 Jahre alte Biden hatte schließlich selbst geäußert, er verstehe sich als „Brücke“ zu einer neuen Generation, was als Hinweis verstanden wurde, er strebe nur eine Amtszeit an.