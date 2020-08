Trump twittert : Israel und Vereinigte Arabische Emirate vereinbaren diplomatische Beziehungen

Aktualisiert am

Israel und die Vereinigten Arabischen Emiraten nehmen nvolle diplomatische Beziehungen auf. Dies sei Teil einer Absprache, zu der auch der Stopp von Israels geplanter Annexion palästinensischer Gebieten gehöre, hieß es zuerst in einem Tweet von Amerikas Präsident Donald Trump vom Donnerstag, dem er eine gemeinsame Erklärung Israels und der Emirate beifügte. Trump sprach von einem großen Durchbruch. Die Emirate sind damit der erste arabische Golfstaat, der Beziehungen zu Israel aufnimmt.

Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu bestätigte kurz darauf die Einigung und sprach von einem „historischen Tag. Seine Regierung hat den Bau von Siedlungen in Gebieten in besetzen Westjordanland vorangetrieben, die die Palästinenser für einen eigenen Staat beanspruchen. Der Botschafter Abu Dhabis in den Vereinigten Staaten sagte, das Abkommen zur Normalisierung der Beziehungen zwischen Israel und den Vereinigten Arabischen Emiraten sei ein „Gewinn“ für die Diplomatie und den gesamten Nahen Osten.

Ein Nahostplan Trumps sieht vor, dass Israel große Teile des Westjordanlandes annektieren darf, während die Palästinenser in den übrigen Gebieten eine begrenzte Autonomie erhalten sollen.