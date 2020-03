Unversicherte Amerikaner : In New York wird es schlimm – auf dem Land womöglich schlimmer

F.A.Z.-Newsletter Coronavirus Die ganze Welt spricht über das Coronavirus. Alle Nachrichten und Analysen über die Ausbreitung und Bekämpfung der Pandemie täglich in Ihrem E-Mail-Postfach.

Nirgendwo sind die Amerikaner ärmer als in den südlichen Bundesstaaten. In Mississippi leben fast 20 Prozent der Bevölkerung unterhalb der Armutsgrenze. Die Regierungen im Süden setzen traditionell stark auf den schlanken Staat. Die weiße Ober- und Mittelschicht reagierte auf das staatlich verordnete Ende der „Rassentrennung“ in den sechziger Jahren mit aggressiven Abschottungs- und Privatisierungsstrategien in allen Bereichen des öffentlichen Lebens, sei es Erziehung, Freizeit oder Gesundheit. Bis heute hält sich eine Ideologie des „small government“, deren Wurzeln auch in dieser Abwehr der Bürgerrechtsbewegung liegen.

Engpässe in New York

Menschen, die nicht weiß sind, haben bis heute schlechtere Chancen auf eine gute gesundheitliche Versorgung. Häufig versorgt etwa ein Krankenhaus, das Medicaid-Patienten nimmt, viele Gemeinden – lange Anfahrtswege sind keine Seltenheit. Ein Beispiel für die Situation der Armen im Gesundheitswesen ist auch die höhere Müttersterblichkeit unter Afroamerikanerinnen. Sie haben ein dreimal höheres Risiko, durch Schwangerschaftskomplikationen oder bei der Geburt eines Kindes zu sterben als weiße Frauen.

Die Faktoren, die unter normalen Umständen zu der schlechteren Gesundheitsversorgung der Armen führen, werden auch in der Corona-Krise eine Rolle spielen. Zur Zeit konzentriert sich die öffentliche Aufmerksamkeit auf New York, weil hier durch die schiere Masse der Infizierten bereits Engpässe entstehen. An sich sind die Gesundheitssysteme der großen Städte aber oft besser aufgestellt als im ländlichen Raum, insbesondere für Patienten mit geringem Einkommen. Wer keine Krankenversicherung hat, kann etwa in New York in gemeinnützige Gesundheitszentren gehen, die von Spenden und staatlichen Zuschüssen finanziert werden. Auch manche Krankenhäuser bieten kostenlose oder stark reduzierte Behandlungen im Notfall an. An den Universitäten behandeln Ärzte in Ausbildung zu günstigeren Preisen. Doch für einen Massenansturm sind diese Angebote nicht gerüstet.