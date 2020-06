Aktualisiert am

Verwüstungen in Amerika

Verwüstungen in Amerika :

Verwüstungen in Amerika : Querfront der Brandstifter

Trump macht die Antifa für die Verwüstungen in Amerika verantwortlich. Tatsächlich sind Linke unter den Randalierern. Aber auch Rechtsextreme und unpolitische Kriminelle.

Aufruhr im Dämmerlicht: Polizisten vergangene Woche in Minneapolis Bild: AFP

Über die Motive der Demonstranten in Amerika gibt es eigentlich keinen Zweifel. Die weit überwiegende Mehrheit sind Bürger, die ihre Wut über den Tod von George Floyd zeigen. Eine besondere Gesinnung ist dafür nicht nötig. Schwarze haben es satt, von Polizisten schlecht behandelt zu werden. Weiße solidarisieren sich mit ihren schwarzen Mitbürgern. Die Sicherheitsbehörden sehen zwar auch Ideologen unter den Demonstranten, können aber nicht sagen, wie viele von ihnen zu welchem Lager gehören.

Morten Freidel Redakteur in der Politik der Frankfurt Allgemeinen Sonntagszeitung F.A.Z.



Nur für den amerikanischen Präsidenten Donald Trump war schnell klar, wer allein für die Zerstörungen und Plünderungen in den ersten Protestnächten verantwortlich war: die extremistische Linke. In einer Reihe von Tweets griff Trump Linke, Anarchisten und Mitglieder der Antifa scharf an.