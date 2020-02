Impeachment : Trumps Sieg mit Schönheitsfehler

Am Ende ist es doch nicht ganz so gekommen, wie Donald Trump es sich gewünscht hatte. Zwar scheiterten die Demokraten im Impeachment-Prozess gegen den amerikanischen Präsidenten erwartungsgemäß mit ihrem Antrag, John Bolton als Zeugen vorzuladen. Doch obwohl die Republikaner die Aussage des früheren Nationalen Sicherheitsberaters im Senat verhindern konnten, kam es hernach nicht zu einem schnellen Freispruch. Den soll es erst Mitte nächster Woche geben.

Majid Sattar Politischer Korrespondent für Nordamerika mit Sitz in Washington. F.A.Z.



Der Reihe nach: Nachdem Lamar Alexander, der republikanische Senator aus Tennessee, schon am späten Donnerstagabend angekündigt hatte, dass er gegen eine Zeugenvernehmung Boltons stimme werde, folgte am Freitag auch Lisa Murkowski, die Fraktionskollegin aus Alaska. Damit hatte der republikanische Mehrheitsführer Mitch McConnell genügend stimmen, um die Aussage zu blockieren. Bolton hätte Trump schwer belasten können. Laut seinem Buchmanuskript wirft er dem Präsidenten vor, die Freigabe der Militärhilfe für die Ukraine von der Zusage Kiews abhängig gemacht zu haben, belastendes Material über den demokratischen Präsidentschaftsbewerber Joe Biden zu liefern.

Niederlage der Demokraten war früh besiegelt

Alexander machte deutlich, gerade weil er glaube, dass Präsident diesen unzulässigen Druck ausgeübt habe, bedürfe es nicht der Zeugenaussage. Doch ein unangemessenes Telefonat mit dem ukrainischen Präsidenten rechtfertige nicht die „Todesstrafe“.

Als dann am Freitag die Senatorin Murkowski mitteilte, ein Votum für eine Zeugenvernehmung würde ein ohnehin höchst parteipolitisches Amtsenthebungsverfahren nur in die Länge ziehen, war die Niederlage der Demokraten besiegelt. Mitt Romney und Susan Collins waren die einzigen beiden Abweichler in der republikanischen Fraktion. Damit stand es 51 zu 49. Die Stimme John Roberts, des Obersten Richters der Vereinigten Staaten, der den Impeachment-Prozess leitet, war damit nicht mehr nötig. Zuvor war spekuliert worden, ob der „Chief Justice“ im Falle eines Patts den Ausschlag geben würde. Als er gefragt wurde, verneinte er: Er werde nicht als indirekt gewählter Repräsentant der dritten Gewalt die Entscheidung für eine direkt gewählte Staatsgewalt treffen.

Chefankläger Adam Schiff aus dem Repräsentantenhaus äußerte später, ohne Zeugen handle es sich nicht etwa um einen „halben Prozess“, sondern um gar keinen. Chuck Schumer, der Minderheitsführer der Demokraten, sagte, bedauerlicherweise werde Amerika diesen Tag als jenen im Gedächtnis behalten, an dem der Senat seiner Verantwortung nicht gerecht geworden sei.

Mehr zum Thema 1/

Einige republikanische Senatoren, die gegen die Zeugenvernehmung Boltons stimmten, machten immerhin deutlich, dass sie die Einschätzung Trumps, er habe im Sommer vergangenen Jahres ein „perfektes Telefonat“ mit Wolodymyr Selensky geführt, nicht teilten. So sagte Senator Rob Portman aus Ohio etwa, einige Handlungen des Präsidenten, darunter die an Selensky gerichtete „Bitte“ Trumps, gegen seinen möglichen Herausforderer zu ermitteln, seien „falsch und unangemessen“ gewesen. Ben Sasse aus Nebraska und Marco Rubio aus Florida äußerten sich ähnlich. Doch argumentierten sie auch: Nicht jeder Verstoß könne zur Amtsenthebung führen.

Trump hatte in den vergangenen Tagen darauf gedrungen, noch am Freitag freigesprochen zu werden. Dazu kam es nicht. Nach einigen Geschäftsordnungsanträgen vertagte sich der Senat bis Montag. So erhielten jene demokratischen Senatoren, die am 3. Februar im „Caucus“ von Iowa als Präsidentschaftsbewerber ihrer Partei zur Wahl stehen, die Gelegenheit, in den Wahlkampf im Mittleren Westen zurückzukehren. Am Montag werden die abschließenden Statements im Senat vorgetragen. Und am Mittwoch soll der Freispruch erfolgen, an dem es keine Zweifel gibt, da für eine Amtsenthebung 67 Stimmen nötig wären.

So wird Trump am Dienstagabend vor beiden Kongresskammern seine Rede zur Lage der Nation halten, ohne zuvor freigesprochen worden zu sein. So war es 1999 auch Bill Clinton ergangen. Er hielt eine „State of the Union“-Rede, in der das Wort Impeachment nicht ein einziges Mal Erwähnung fand.