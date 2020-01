Impeachment-Regeln : Demokraten wittern Vertuschung

Im amerikanischen Senat beginnt an diesem Dienstag um 19 Uhr MEZ der inhaltliche Teil des Amtsenthebungsverfahrens gegen Präsident Donald Trump – mit Verfahrensfragen. Das klingt dröge, ist aber hochpolitisch und wird das gesamte weitere Verfahren bestimmen: Wer bekommt wie viel Zeit, um seine Position zu vertreten? Wer darf unter welchen Umständen Zeugen laden und Dokumente anfordern?

Darüber streiten Demokraten und Republikaner schon jetzt erbittert, denn der republikanische Mehrheitsführer Mitch McConnell will das Verfahren offenbar schnell über die Bühne bringen und in wichtigen Details vom Impeachment-Prozess gegen Bill Clinton im Jahr 1999 abweichen. Die Demokraten geben sich empört.

Am Montagabend gab McConnell, Senator aus Kentucky, seine Pläne für das Verfahren bekannt – Pläne, die er dank der republikanischen Mehrheit aller Voraussicht nach durchsetzen können wird. Laut McConnells Resolutionsentwurf sollen Anklagevertreter und Trumps Verteidiger jeweils 24 Stunden Zeit für ihre Eröffnungsplädoyers bekommen. Das war auch beim Verfahren gegen Clinton so. Nun jedoch soll diese Zeit auf jeweils höchstens zwei Tage verteilt werden. Das bedeutet, dass die Marathonsitzungen des Senats bereits von Mittwoch an bis zu zwölf Stunden dauern und sich bis nach Mitternacht hinziehen könnten, wenn die Aufmerksamkeit der Zuschauer längst abgeebbt sein dürfte.

„Eine nationale Schande“

Auch die Regeln über die Beweiserhebung sind umstritten. Laut McConnells Plan soll der Senat zu einem späteren Zeitpunkt erst einmal grundsätzlich darüber abstimmen, ob überhaupt erwogen werden soll, neue Zeugen zu vernehmen und Dokumente anzufordern. Das könnte womöglich kommende Woche der Fall sein. Für die Demokraten wird es bei diesem Votum äußerst knapp: Sie brauchen die Unterstützung von mindestens vier Senatoren der Gegenseite.

Sollten die Republikaner das Begehren abschmettern, müsste der Senat sein finales Impeachment-Votum allein auf Basis der bereits gegenüber dem Repräsentantenhaus gemachten Zeugenaussagen sowie der schon zusammengetragenen Dokumente fällen. Ein Impeachment-Verfahren ohne Zeugen wäre ein Präzedenzfall in der amerikanischen Geschichte.

Die Demokraten setzen auf die Unterstützung moderater Republikaner, die am Ende ihrer Amtszeit stehen oder vor einer Wiederwahl in einem eher Trump-kritischen Bundesstaat. Könnten sie vier von ihnen überzeugen, was derzeit in Frage steht, hätten sie ihr Ziel jedoch immer noch nicht erreicht. Vielmehr müssten die Demokraten in einem zweiten Schritt konkrete Zeugen zur Befragung vorschlagen, und über jeden von ihnen würde wiederum einzeln abgestimmt.

Selbst danach könnte Trump jedoch versuchen, die Zeugenaussagen mit seinen präsidialen Befugnissen zu unterbinden. Schon die Vorbereitung des Amtsenthebungsverfahrens im Repräsentantenhaus hat er boykottiert und nicht ein einziges Dokument übergeben. Die bereits dort gesammelten Dokumente wiederum würden, so sieht es McConnells Plan vor, offiziell nicht automatisch Teil des Verfahrens im Senat. Auch darüber müsste in jedem Einzelfall abgestimmt werden.

Bei Clinton herrschte anfangs noch Einigkeit

Die Demokraten protestierten umgehend gegen die Verfahrensvorschläge. McConnell wolle „den Prozess hastig erledigen“ und in die frühen Morgenstunden verschieben, sagte der demokratische Minderheitsführer Chuck Schumer. Zudem wolle er erschweren, dass Zeugen angehört und neue Dokumente herangezogen würden. Einen „Vertuschungsversuch“ nannte Schumer das. McConnells Vorschlag sei „nichts weniger als eine nationale Schande“.

Die Demokraten haben jedoch die schlechteren Karten. McConnells Resolution soll am Dienstag zur Abstimmung gestellt werden, und selbst moderate und bisweilen Trump-kritische Republikaner haben sich schon positiv über die Verfahrensregeln geäußert. Erwartet wird deshalb ein Votum entlang der Parteizugehörigkeit und ganz im Sinne der republikanischen Mehrheit. Das wäre völlig anders als vor 21 Jahren beim Impeachment gegen Bill Clinton. Damals wurden die Verfahrensregeln mit 100 zu 0 Stimmen angenommen. Ken Starr, damals Sonderermittler gegen Clinton, ist nun übrigens wieder dabei – als Anwalt in Trumps Verteidigerteam.

Das Weiße Haus, das sich mit McConnell über das Verfahren eng abgestimmt hatte, ist hochzufrieden mit dessen Plan. Trumps Anwälte kritisierten das Verfahren abermals und teilten mit, Trump habe „absolut nichts falsch gemacht“. Wenn tatsächlich die Eröffnungsplädoyers binnen vier Tagen über die Bühne gehen und weder neue Zeugen gehört noch weitere Dokumente angefordert werden sollten, könnte das Impeachment noch im Januar beendet sein – mit einem Freispruch für Trump.