Impeachment-Verfahren im Senat : Scheitern mit Ansage

Die Demokraten haben in der Auseinandersetzung um die Verfahrensregeln zur Amtsenthebung Donald Trumps kaum eine Chance. In zwei Punkten kommen ihnen aber moderate Republikaner zu Hilfe.

„Alle Personen sind zum Schweigen verpflichtet, unter Androhung von Verhaftung.“ So lautet die Formel von 1868, mit der ab jetzt jeden Tag 100 Senatorinnen und Senatoren diszipliniert werden sollen. Der „Sergeant at Arms“, der sonst die Sitzungen mit seinem Hammer eröffnet, sprach den Satz aus dem Impeachment-Verfahren gegen Andrew Johnson. Für die Politiker von heute hieß das: Handys sind verboten, geredet wird nicht, niemand bewegt sich mehr als unbedingt nötig.

Zum Auftakt des Amtsenthebungs-Verfahrens gegen Donald Trump ging es am Dienstag erst einmal um die Geschäftsordnung. Mehrheitsführer Mitch McConnell brachte sie als Resolution ein, die Demokraten um Fraktionschef Chuck Schumer konnten Änderungsanträge stellen. Rederecht haben auch in den kommenden Tagen nicht die Senatoren, sondern nur die sieben Impeachment-Manager aus dem Abgeordnetenhaus und die rechtlichen Vertreter von Donald Trump.

Mittags ging es los – und vielen Senatoren wurde das Bewegungs- und Sprechverbot trotz Pausen sichtlich unangenehm. Republikanerin Martha McSally hatte sich schließlich in eine Decke gehüllt, Parteikollegin Joni Ernst stand einmal regelwidrig auf, um sich die Beine zu vertreten. Andere wurden dabei beobachtet, wie sie miteinander flüsterten, ausgiebig gähnten oder auf ihren Sitzen hin- und herrutschten. Als McConnell gegen halb acht endlich verkündete, dass es Zeit zum Abendessen sei, sprang Ernst auf und rief: „Meine Güte!“

Bekannte Vorwürfe

Viele in ihrer Partei wollten wohl auch demonstrieren, wie wenig sie von dem gesamten Verfahren halten. McConnell hatte zwar mittags offiziell dazu aufgerufen, sich unvoreingenommen zu verhalten. Aber das klang angesichts der gegenseitigen Beschuldigungen der vergangenen Wochen formelhaft. Und das Kampagnenkomitee der republikanischen Fraktion hatte praktisch zur selben Zeit ein neues Video auf Twitter veröffentlicht, das zum Kampf für Trump aufrief. Die Demokraten hätten den Präsidenten von Anfang an des Amtes entheben wollen, hieß es da – nun sei es am Senat, ihn vor dem „wütenden Mob“ zu schützen. Das ganze Verfahren sei eine Farce. McConnell und seine Senatoren müssen sich trotz dieser Haltung an die Regeln halten – aber sie wollen das Ganze wenigstens so schnell es geht beenden.

Mehr zum Thema 1/

Die Impeachment-Manager um den kalifornischen Abgeordneten Adam Schiff nutzten ihre Redezeit, um noch einmal die Vorwürfe gegen Trump und die Erkenntnisse aus den Ermittlungen im Abgeordnetenhaus zu wiederholen. Val Demings aus Florida, eine der Impeachment-Managerinnen, erinnerte etwa daran, wie Diplomaten vergeblich davor gewarnt hatten, fast 400 Millionen Dollar Militärhilfe an die Ukraine zurückzuhalten. Trump hatte das Land zu Ermittlungen gegen den Sohn des ehemaligen Vizepräsidenten Joe Biden drängen wollen. Es sei ein Affront gegen den Kongress und die Verfassung, dass im Senat keine weiteren Zeugen dazu gehört werden sollten, sagte Demings. Patrick Philbin, einer der Anwälte des Präsidenten, behauptete indessen, es gebe keine belastbaren Anklagepunkte. Das Verfahren im Abgeordnetenhaus sei einseitig gewesen und basiere auf „Geheimbefragungen im Keller“.