Impeachment-Debatte : Trump hat sein Amt missbraucht

Das für Donald Trump eigentlich Gefährliche an der aktuellen Ukraine-Affäre ist, dass sie sich viel leichter erzählen lässt als zuvor die Russland-Affäre. Es geht nicht um obskure russische Anwälte, die unmoralische Angebote unterbreiten, nicht um frühere britische Geheimagenten, deren voyeuristische Dossiers in Washington kursieren, und auch nicht um Telefonate schmieriger PR-Agenten mit ebenso suspekten Gründern von Enthüllungsplattformen. Was der Whistleblower, mutmaßlich ein Mitarbeiter der CIA, diesmal ans Licht gebracht hat, ist deutlich mehr als ein nur angebliches Gespräch Trumps mit Wladimir Putin, in dem der Amerikaner den Russen im Wahlkampf 2016 bittet, doch einmal zu untersuchen, ob sich nicht etwas gegen Hillary Clinton in Moskau finden lasse.

Das Gespräch des amerikanischen Präsidenten mit dem ukrainischen Staatschef Wolodymyr Selenskyj Ende Juli hat eine so große Sprengkraft, weil Trump das Präsidentenamt missbrauchte. Das war seinen Rechtsberatern auch bewusst, weshalb sie das Protokoll auf einem gesondert gesicherten System speichern ließen, das für besonders sicherheitsrelevante Dateien genutzt wird. Die Verschleierungsaktion misslang, weil Mitarbeiter des Weißen Hauses sich der amerikanischen Verfassung verpflichtet fühlten und nicht glaubten, Trump die Treue geschworen zu haben.

In die Falle gelockt?

Dass die couragierten Angestellten beunruhigt waren über das Drängen Trumps, Selenskyj möge gegen Joe Biden ermitteln, und kurz darauf Alarm schlugen, erklärt aber noch nicht, warum der Präsident sich veranlasst sah, das Protokoll zu veröffentlichen. Haben die Demokraten Trump dazu in eine Falle gelockt? Haben sie sich seiner Vermessenheit bedient? Nachdem erste Inhalte aus der Beschwerde des Whistleblowers dem Kongress zugetragen worden waren, wurden Informationen an die Öffentlichkeit durchgestochen. Und schnell hieß es, Trump habe gedroht: Wenn Kiew wolle, dass die amerikanische Auslandshilfe wieder fließe, dann müsse der Präsident Schmutz über Biden liefern. Der Präsident dementierte: Es habe kein solches „quid pro quo“ gegeben.

Als Nancy Pelosi, die ranghöchste Demokratin, daraufhin Trump am Telefon ankündigte, sich von einem Amtsenthebungsverfahren nicht abhalten zu lassen, kündigte er an, das Protokoll zu veröffentlichen. Für jedermann war nun nachlesbar, dass Trump darauf drängte, Ermittlungen gegen den politischen Gegner aufzunehmen. Und dass er daran erinnerte, dass seine Regierung auch finanziell viel für die Ukraine tue. Sicher, das hieß nicht: entweder oder. Aber Selenskyj verstand auch so.

Trump hätte auf sein exekutives Privileg in der Außenpolitik verweisen können. Und darauf, dass die ausländischen Gesprächspartner zu Recht auf Vertraulichkeit bestünden. Ein Rechtsstreit über die Freigabe des Protokolls hätte sich ewig hingezogen. Trump aber war sich sicher, mit der Veröffentlichung das taktisch Richtige zu tun. Pelosi, die längst spürte, dass sie dem Druck in ihrer Fraktion nachgeben musste, wusste genau, wo Trumps Schwächen sind. Selbstüberschätzung ist seine größte. Er lief in die Falle und zeigte allen, was er darunter versteht, einen Deal zu machen.

Pelosi hat das Beste aus einer Lage gemacht, in die sie eigentlich nicht kommen wollte. Richtig ist, dass die Mehrheit der moderaten Demokraten ein Impeachment vermeiden wollte. Nicht weil man glaubte, Trumps Handeln rechtfertige kein Amtsenthebungsverfahren. Sondern weil man fürchtete, dass angesichts der Mehrheitsverhältnisse im Senat der Verfassungskonflikt nicht zu gewinnen sei. An dieser Analyse hat sich nichts geändert.

Ein Amtsenthebungsverfahren, das mit großer Wahrscheinlichkeit kommt, wird aber anders als die Ermittlungen in der Russland-Affäre nicht in einem schwer verdaulichen Abschlussbericht münden, sondern klar zeigen, was das Gesprächsprotokoll schon jetzt offenlegt: Trump hat das Präsidentenamt missbraucht, um seine Macht zu sichern. Im Weißen Haus wurde Diplomatie mit Unterweltmethoden betrieben. Den meisten Republikanern im Kongress fehlt das Rückgrat, auszusprechen, dass sich das Land in einer schweren Verfassungskrise befindet. All das wird das Impeachment-Verfahren ausleuchten.

Die Präsidentenwahl 2020 wird in wenigen Wechselwähler-Staaten entschieden. Nicht von den Linken, die nun jubilieren, sich gegen die Bedenkenträger im Establishment der Demokraten durchgesetzt zu haben. Und auch nicht von Trumps Basis, die durch das Amtsenthebungsverfahren weiter mobilisiert wird. Den Ausschlag geben moderate Republikaner, Unabhängige und die Industriearbeiterschaft, die sich von Trump Jobs erhoffte. Es fällt schwer zu glauben, dass diese Wählergruppen in den vergangenen Tagen in ihrem Entschluss bestärkt wurden, Trump weitere vier Jahre zu geben.